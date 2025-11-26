(คลิป)กู้ภัยฮุก 31 โคราชลุยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดหนีน้ำมุดออกหลังคา เร่งช่วยเด็ก-คนชราติดค้างในบ้าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - นาทีระทึก หน่วยกู้ภัยทางน้ำ ฮุก 31 นคราชสีมา ลุยฝ่าน้ำท่วมหาดใหญ่สุดวิกฤต ช่วยครอบครัวสาวแม่ลูกอ่อน นน.กว่า 100 กก. กับลูกทารกเพิ่งคลอด 10 วัน ติดอยู่ในบ้านเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ปีนหนีน้ำท่วมมุดออกทางหลังคาอย่างทุลักทุเล ขณะอำเภอรอบข้างน้ำท่วมสูง เร่งช่วยเหลือเด็ก-ผู้สูงอายุติดค้างในบ้านอดข้าวอดน้ำหลายวัน ลงเรือไปศูนย์อพยพฯ
วันนี้ (26 พ.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานการออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ของหน่วยกู้ภัยทางน้ำ มูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) จ.นครราชสีมา หรือ ฮุก 31 โคราช โดยกรณีที่ 1 เป็นคลิปภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ Chaiyasit Phupharat” หรือ นายชัยสิทธิ์ ภูผารัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์กู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา ที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เมื่อวานนี้ (25 พ.ย. 68) ขณะทีมหน่วยค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำฮุก 31 โคราช และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเฉพาะกิจกู้ภัยทางน้ำ ฮุก 31 โคราช รวมกว่า 20 นาย กระจายทีมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งระดับน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดหลังคาบ้านชั้นเดียว โดยมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือหลายจุด เนื่องจากมีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุติดอยู่ภายในบ้านที่น้ำท่วมสูงมาหลายวัน
อย่างเช่น บ้านของผู้ประสบภัยรายหนึ่ง ชื่อ “เพ้ง” ได้ประสานขอความช่วยเหลือเร่งด่วนมา เนื่องจากบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนจะมิดหลังคา และภายในครอบครัวมีภรรยา น้ำหนักตัวกว่า 100 กิโลกรัม เพิ่งคลอดลูกได้แค่ 10 วัน ติดอยู่ภายในบ้าน อีกทั้งยังมีลูกเล็กและแม่ที่สูงอายุอยู่ด้วย ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ทีมกู้ภัยฮุก 31 โคราช จึงขับเรือฝ่ามวลน้ำที่ท่วมสูงเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง 3 กิโลเมตร เมื่อไปถึงระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 5-6 เมตร จนไม่สามารถเข้าไปในตัวบ้านได้ ต้องปีนหลังคาและเลาะแผ่นกระเบื้องหลังคาออก เพื่อนำผู้ประสบภัยออกมาจากตัวบ้าน
ปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเล เนื่องจากกระเบื้องหลังคาค่อนข้างเปราะบางแตกหักง่าย จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ค่อยๆ ดึงผู้ประสบภัยขึ้นมาจากภายในบ้าน ค่อยๆ ปีนขึ้นมาบนหลังคา และขยับไปลงเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ทีละคน เพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะทารกวัย เพียง 10 วันเท่านั้น ซึ่งพ่อของเด็กค่อยๆ ส่งตัวลูกมาให้กับทีมกู้ภัยฯ ก่อนจะประคองส่งต่อทีละทอดอยู่ในอ้อมกอดของทีมกู้ภัยฯ อย่างปลอดภัย
จากนั้นก็อพยพสมาชิกภายในออกมาลงเรือกู้ภัย แต่ที่ยากที่สุดคือแม่ของเด็กที่มีน้ำหนักตัวมาก ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเกรงโครงหลังคาจะยุบ แต่การช่วยเหลือก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย สามารถช่วยผู้ประสบภัย รวม 5 คน นำส่งยังมัสยิด ซึ่งเป็นพื้นที่สูงได้สำเร็จ
ส่วนกรณีที่ 2 ในขณะที่พื้นที่บ้านคลองวาด ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ติดกับเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ก็ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมสูงด้วยเช่นกัน ทีมหน่วยค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำฮุก 31 โคราช และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเฉพาะกิจกู้ภัยทางน้ำ ฮุก 31 โคราช ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดในบ้าน ลงเรือไปอยู่ที่ศูนย์อพยพฯ ซึ่งมีบ้านเรือนหลายหลังที่อยู่ค่อนข้างลึก เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมสูงมาก ชาวบ้านต้องนำสัตว์เลี้ยงปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคามาหลายวันแล้ว ซ้ำยังอดข้าว อดน้ำรอความช่วยเหลืออยู่
โดยระหว่างทางที่เข้าไปยังพิกัดที่รับแจ้ง ได้นำน้ำดื่มสะอาดและข้าวกล่องส่งมอบให้ผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในที่พัก-บ้านเรือน และตามเส้นทางมีรถยนต์จำนวนมากถูกจอดจมน้ำทิ้งไว้ ส่วนโครงการบ้านจัดสรร ชั้นเดียวก็ถูกน้ำท่วมเกือบมิด ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ เจ้าของบ้านต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว ในขณะที่บางหลังมีสัตว์เลี้ยงหลายตัว และห่วงทรัพย์สิน ตัดสินใจขึ้นอยู่บนหลังคารอความช่วยเหลือ ซึ่งมีหลายครัวเรือนที่กำลังใจยังดีอยู่ ยืนส่งรอยยิ้มและโบกมือให้กับทีมกู้ภัยฯ ที่มาช่วยเหลือ
เมื่อไปถึงบ้านผู้ประสบภัยตามพิกัดที่รับแจ้ง พบว่าเป็นบ้านไม้กึ่งปูน 2 ชั้น สมาชิกในบ้านอพยพขึ้นไปอยู่ชั้นสอง แต่เนื่องจากมีมวลน้ำล้อมรอบสูงหลายเมตร ทำให้ติดเกาะไม่สามารถออกไปไหนได้ อีกทั้งอดน้ำและอาหารมาหลายวัน จึงประสงค์จะอพยพออกไปยังที่ปลอดภัย
ทีมกู้ภัยฯ จึงเร่งให้การช่วยเหลือโดยลำเลียงคนออกทางหน้าต่างบ้านชั้นสองทีละคน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ นำไปนั่งเรือท้องแบนพาออกไปศูนย์อพยพฯ ก่อน ส่วนสัตว์เลี้ยงยังไม่สามารถนำออกมาได้เพราะเรือท้องแบนมีพื้นที่จำกัด จำเป็นต้องช่วยเหลือคนก่อน ซึ่งสถานการณ์ยังวิกฤตสัญญาณเครือข่ายสื่อสารขัดข้อง ระดับน้ำยังท่วมสูง ยังมีชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงติดค้างอยู่เป็นจำนวนมาก