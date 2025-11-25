"ไมตรี" โพสต์เตือน น้ำท่วมเกินขีดความสามารถชุมชน ต้องรัฐลงมือทันที เร่งวางระบบบัญชาการเดียว ดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมวอร์รูม แก้น้ำท่วมใต้

ไมตรี จงไกรจักร โพสต์เสนอรัฐบาลเร่งตั้งวอร์รูมดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมวางแผน แก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมกางแผนป้องกันภัยระดับชาติและจังหวัด เพื่อให้มีศูนย์บัญชาการสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ ช่วยประชาชนได้ทันสถานการณ์
วันนี้ (25 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Maitree Jongkraijug" หรือ "ไมตรี จงไกรจักร" นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมและผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นของน้ำท่วมหาดใหญ่หนัก เสนอ 2 ข้อแก้ภัยพิบัติ เร่งดึงผู้เชี่ยวชาญตั้งวอร์รูมที่ปรึกษาผู้บัญชาการ และกางแผนป้องกันภัยระดับชาติระดับจังหวัด-พ.ร.บ. ปภ.50 แบ่งหน้าที่ทำงานเพื่อให้เกิดศูนย์บัญชาการ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ผมดูข่าวแล้วเศร้าใจ กับเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ และภาคใต้ครั้งนี้
เราทำอะไรได้ไม่มากนัก จึงมีการช่วยได้แค่ประสานความร่วมมือ ภาคี เครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งเคยทำงานเตรียมรับมือมาก่อน ต้องจัดการชุมชนตนเองให้ได้ ไม่ให้เป็นภาระของรัฐมาก เราจึงเห็นว่าพื้นที่นครฯ ส่วนใหญ่ก็จัดการกันเองได้พอประมาณ สตูล ตรัง เครือข่ายก็พอรับมือด้วยตัวชุมชน ท้องถิ่นได้เป็นหลัก แต่หาดใหญ่ มันเกินศักยภาพ กำลังของทีมเดียว จึงต้องใช้ศักยภาพรัฐบาลแลัว
ผมอาจพอมีประสบการณ์ทำงานภัยพิบัติ มาบ้างครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นการดูแคลนรัฐบาล หรอกครับ จะเป็นข้อเสนอเผื่อท่านคิดไม่ถึง
สิ่งแรกที่ควรทำ ท่านไปหิ้วผู้เชี่ยวชาญ ต่างๆ มาตั้งวอร์รูมที่ปรึกษา ผู้บัญชาการ สักแห่งหนึ่ง เช่นผู้เชี่ยวชาญอย่าง อ.สมพร อ.พงเทพ (รองอธิการ มอ.) ด้านชุมชน เครือข่าย อุ้มรอง ผอ.วิชัย พอช.มาด้วยเพื่อประสานเครือข่ายอีกหลายคน ทีมหน่วยงาน ข้อมูล วิชาการอีกหลายหน่วย เป็นหน่วยประมวลผล สนับสนุน ทันที (เคยดูหนังฝรั่ง เวลาเกิดเหตุแบบนี้ เขาเอาเฮลิคอปเตอร์ไปอุ้มผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ในวอร์รูม สนับสนุนรัฐบาลทันทีครับ)
สิ่งที่ 2 ที่รัฐบาลต้องทำทันที คือ กางแผนป้องกันภัยระดับชาติ ระดับจังหวัดออกมาเพื่อดูบทบาท หน้าที่ และกาง พ.ร.บ.ปภ.50 ออก (เอามือกฎหมายมานั่งดูเอื้อให้ผู้บัญชาการข้างกาย)
ทั้งหมดต้องเกิดศูนย์บัญชาการ ที่ผู้บัญชาการนั่งสั่งการบนโต๊ะเท่านั้น
1. กางแผนที่ บัญชาการทันที วิเคราะห์ แบ่งงาน แบ่งคน แบ่งทีม ทันที รายงาน ศูนย์บัญชาการ
2. จัดตั้งศูนย์วิทยุ สั่งการ ประสานงาน ติดตามสถานการณ์ ศูนย์เดียวเท่านั้น ข้างห้องบัญชาการ
3. มอบให้ ปภ.เป็นหน่วยหลักในการระดมสรรพกำลัง เรือกู้ภัย จากทุกหน่วย ทั้งรัฐ ทหาร หน่วยงานในจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่เจอน้ำท่วม และเอกชน เช็กคน เช็กกำลัง ให้รายงานตัว มอบหมายภารกิจ ไม่ทับซ้อน แบ่งเขต กู้ภัย อพยพคน (ทหารเรือ ปภ.จังหวัดที่น้ำไม่ท่วม เช่น พังงา ภูเก็ต ระนอง ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต น่าจะมีคน มีเรือ จำนวนมาก ระดม น่าจะทันครับ หากใช้ C130 มาขนจากสนามบินภูเก็ต และสนามบินสุราษฎร์)
4. ให้ พม.และท้องถิ่นรับผิดชอบ จัดหา ศูนย์อพยพให้มากที่สุด เพียงพอ กำหนดจุด แจ้งให้ประชาชนทราบ
5. มอบ พอช. และจังหวัดเรื่องครัวกลาง ให้ พอช ประสานเครือข่ายในการตัังครัวกลาง ให้ดูแลเป็นครัวประจำชุมชนเลยครับ ผลิตให้พอ ส่วนครัวอาสาอื่นๆ ก็ทำเสริมไป แต่ควรมีคนรับผิดชอบ
6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูล ให้ ปภ.และสถิติทำหน้าที่ gisda จัดทำแผนที่ วิเคราะห์คนต้องการความช่วยเหลือ วิเคราะห์ความเสี่ยง คำร้องข้อความช่วยเหลือ
7. จัดแถลงข่าว ทุก 2 ชั่วโมง อย่างเป็นระบบ
ทั้งหมดเป็นข้อเสนอจากคนที่เคลื่อนไหวเรื่องภัยพิบัติมายาวนาน ที่สามารถทำได้ทันที เมื่อผู้บัญชาการเข้าพื้นที่ได้ แม้จะมีปัญหา อุปสรรค แต่จะได้รู้ว่าใครต้องทำอะไร"