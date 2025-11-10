รอดปาฏิหาริย์! ชายเวียดนาม 3 คนลอยคอกลางทะเลกว่า 40 ชั่วโมงขณะไต้ฝุ่นคัลแมกีพัดถล่ม

เอเอฟพี - ชาย 3 คน ที่อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นคัลแมกีซัดออกไปไกลจากชายฝั่งของเวียดนาม ได้รับการช่วยเหลือจากคลื่นทะเลรุนแรงได้อย่างปลอดภัย หลังจากลอยคอนานกว่า 40 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและภรรยาของผู้รอดชีวิตคนหนึ่งกล่าววันนี้ (10)
พวกเขาได้รับการช่วยเหลือในวันเสาร์ (8) ในปฏิบัติการที่ใช้เรือ 3 ลำ ออกค้นหาในน่านน้ำนอกชายฝั่งตอนกลางของเวียดนาม ตามการระบุของลูกเรือบนเรือกู้ภัย
พายุไต้ฝุ่นคัลแมกีพัดถล่มพื้นที่ตอนกลางของเวียดนามเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 คน หลังจากทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 คนในฟิลิปปินส์
ฟาน เฮา อายุ 40 ปี กล่าวกับเอเอฟพีว่าพวกเขารู้สึกตกตะลึง รู้สึกเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ หลังจากเรือของเขาได้ช่วยดึงร่างชายคนหนึ่งขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
“พวกเราไม่คิดว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ พวกเราบนเรือส่วนใหญ่เชื่อว่าแค่ออกค้นหาร่างของเขา ไม่คิดว่าเขาจะยังหายใจ” ฟาน เฮา ระบุ
สื่อของรัฐรายงานว่าชาย 3 คน หายตัวไปในบ่ายวันพฤหัสฯ หลังจากชายคนหนึ่งในนั้น คือ เซวือง กว่าง เกือง อายุ 44 ปี ได้กระโดดลงทะเลหลังจากทะเลาะกับคนในครอบครัว
ชายอีก 2 คน คือ เล วัน แซง และฝ่าม ซวี กวาง พายเรือออกไปพร้อมกับเสื้อชูชีพเพื่อพยายามช่วยเหลือเกือง แต่เรือพลิกคว่ำ และทั้ง 3 คน ถูกพัดออกไปไกลจากฝั่งจากอิทธิพลของพายุ และในที่สุดทั้งสามก็แยกจากกัน
สื่อของรัฐรายงานว่าฝ่าม ซวี กวาง เป็นคนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือในเช้าวันเสาร์จากเรือ Hai Nam 39 ทางใต้ของเกาะลีเซิน ที่เป็นจุดที่ชายทั้ง 3 คน ออกจากฝั่ง
จากนั้นเรือ Hai Nam 39 ได้ติดต่อวิทยุไปยังเจ้าหน้าที่ท่าเรือเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่เรือ An Vinh Express ได้เข้าร่วมค้นหาและกู้ภัยผู้สูญหายที่เหลือ
เรือกู้ภัยลำที่ 2 ใช้เวลา 2 ชั่วโมงจึงมาถึงบริเวณที่กวางลอยคอ และลูกเรือเริ่มออกค้นหาตามกระแสน้ำที่ไหลลงไต้จากจุดนั้น
“ตอนแรก ที่เราเห็นแซง เราไม่รู้ว่านั่นคือเขา เราคิดว่าแซงสวมเสื้อชูชีพสีแดงเพราะในระหว่างค้นหาเรามองหาแต่วัตถุสีแดงและมุ่งหน้าไปทางนั้น แต่เขาสวมเสื้อสีดำ เราจึงไม่คิดว่าเป็นเขา” ฟาน เฮา กล่าว
ในคลิปวิดีโอที่เฮาถ่ายจากมือถือของเขา ซึ่งจากชุดข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวิดีโอถูกถ่ายขึ้นทางใต้ของจุดกู้ภัยก่อนหน้าและห่างจากฝั่งราว 12 ไมล์ทะเล แซงลอยอยู่ตามลำพังในกระแสน้ำ ขณะที่ลูกเรือตะโกนเรียกชื่อเขาและโยนเสื้อชูชีพลงไป
เฮาอธิบายว่าแซงถอดเสื้อชูชีพออกเพื่อโบกให้กับเรือลำหนึ่งที่แล่นผ่านมา แต่มันถูกคลื่นซัดหายไป
แซงรู้สึกตัวแต่มีอาการสับสนอย่างหนักหลังจากอยู่กลางทะเลเป็นเวลานาน เขาถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าทำไมถึงตามหาเขา ในเมื่อเขาแค่ว่ายน้ำเล่น เฮาระบุ
เซวือง กว่าง เกือง ชายที่กระโดดลงไปในน้ำในตอนแรก ได้รับการช่วยเหลือจากเรือลำที่ 3 ที่อยู่ใกล้กับเกาะหลีเซิน สื่อของรัฐรายงาน
รายงานระบุว่าชายทั้งสามคนอยู่ในโรงพยาบาลในวันจันทร์ โดยยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอาการของพวกเขา
ภรรยาของฝ่าม ซวี กวาง กล่าวว่าสุขภาพของกวางค่อยๆ ดีขึ้น และระบุว่าคนทั้งประเทศต่างยินดีกับข่าวนี้
“แม้ว่าสุขภาพของเขายังไม่สมบูรณ์เต็มที่ และไม่แน่ใจว่าเขาจะออกจากโรงพยาบาลได้ตอนไหน แต่พวกเรามีความสุขมาก” ภรรยาอายุ 45 ปี กล่าวกับเอเอฟพี และยืนยันรายละเอียดหลายอย่างที่สื่อของรัฐรายงาน.