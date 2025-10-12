สลดพบแล้ว! ร่างหนุ่มโจ้-กู้ภัยนครสวรรค์ ติดถังออกซิเจนจมเจ้าพระยาลึก 18 เมตร นาน 10 วัน

นครสวรรค์ – เศร้าสลดพบแล้ว..“โจ้-หนุ่มกู้ภัยนครสวรรค์” ดำเจ้าพระยาลึก 18 เมตร ปฏิบัติภารกิจร่วมกู้รถกระบะไหลตกน้ำ จมหายกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยวร่วม 10 วัน ก่อนร่างติดถังออกซิเจนลอยห่างจากจุดสูญหายราว 500 เมตร
กรณีกู้ภัยหนุ่มโจ้-นายรุ่งโรจน์ รักเขตวิทย์ อายุ 24 ปี ทีมอาสาสังกัดมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู–กู้ภัยนครสวรรค์ สูญหายไประหว่างปฏิบัติหน้าที่ดำค้นหารถกระบะที่จมลงในแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่หมู่ 3 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่คืนวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา
โดยขณะเกิดเหตุเจ้าตัวดำลงไปในจุดที่มีความลึกกว่า 18 เมตร ก่อนขาดการติดต่อกับทีมค้นหาอย่างกะทันหันท่ามกลางกระแสน้ำเจ้าพระยาที่เชี่ยวกราก ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต้องระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์โซนาร์และเรือกู้ภัยจำนวนมากออกค้นหามาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์
ล่าสุด วันนี้(12 ต.ค.) มีรายงานว่า ทีมค้นหาจากหลายหน่วยงานยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่เช้า เพื่อค้นหาร่างของ “น้องโจ้” นายรุ่งโรจน์ รักเขตวิทย์ กู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งถือเป็นวันที่ 10 ของการค้นหา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจจากชาวบ้านในพื้นที่ ที่ต่างพากันมาเฝ้าติดตามสถานการณ์ พร้อมนำน้ำดื่มและอาหารมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากนางบุญมี อรุณบน ชาวบ้านในพื้นที่ว่า พบศพลอยขึ้นมาบริเวณหน้าบ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ “น้องโจ้” จมหายไปราว 500 เมตร ทีมกู้ภัยจึงรีบนำเรือออกตรวจสอบ และพบร่างชายสวมชุดประดาน้ำสีดำ ลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ โดยมีถังออกซิเจนติดอยู่ที่หลัง จึงเร่งช่วยกันกู้ร่างขึ้นฝั่ง ก่อนตรวจสอบยืนยันว่าเป็นร่างของ “น้องโจ้” กู้ภัยหนุ่มที่สูญหายไปจริง ๆ จากนั้นได้เคลื่อนย้ายร่างไปยังบริเวณเต็นท์อำนวยการ เพื่อรอพนักงานสอบสวนเข้าชันสูตรพลิกศพ ด้วยบรรยากาศที่เศร้าโศกอาลัยของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ต่อมา ร.ต.อ.วรวุฒิ แว่นแก้ว พนักงานสอบสวน สภ.พยุหะคีรี พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพยุหะคีรี เข้าชันสูตรเบื้องต้น โดยญาติยืนยันไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนเจ้าหน้าที่มอบศพให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป.
สำหรับการค้นหาครั้งนี้ ใช้เวลายาวนานกว่า 10 วันเต็ม โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ อาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย จนกระทั่งภารกิจสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างกล่าวว่า แม้จะเสียใจต่อการจากไปของน้องโจ้ แต่ก็รู้สึกโล่งใจที่สามารถพบร่างของเขาในที่สุด หลังทุกคนต่างช่วยกันภาวนา จุดธูปอธิษฐาน ขอให้เจ้าหน้าที่คนนี้ได้กลับบ้านอย่างสงบ.