สลด! 5เพื่อนซี้ชวนกันมาถ่ายรูปเล่นบนถนนน้ำท่วม ก่อนถูกกระแสน้ำเชี่ยวพลัดจมหาย 2 ราย กู้ภัยงมหากว่า 3 ชั่วโมงเจอร่างคู่เพื่อนสังเวยน้ำเชี่ยว

พระนครศรีอยุธยา - สลด! กลางเมืองเสนา! กลุ่มเพื่อนวัย 16 ปีชวนกันถ่ายคลิปเล่นริมถนนที่ถูกน้ำจากแม่น้ำน้อยท่วม ก่อนพลาดลื่นถูกกระแสน้ำพัดจมหาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังค้นหานานกว่า 3 ชั่วโมง พบจมอยู่ใกล้กันในน้ำลึก 5 เมตร ครอบครัวร่ำไห้แทบขาดใจ
วันนี้ ( 5 ต.ค.) พ.ต.ท.สุรศักดิ์ อินทรโชติ สารวัตร(สอบสวน) สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งมีเหตุคนจมน้ำสูญหาย 2 ราย บริเวณถนนทางเข้าชุมชนบ้านเลียบ หมู่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำสมาคมอยุธยารวมใจ และหน่วยกู้ภัยอยุธยา เข้าช่วยค้นหาอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุพบว่าริมถนนทางเข้าชุมชนถูกน้ำจากแม่น้ำน้อยไหลทะลักเข้าท่วมสูงประมาณ 4-5 เมตร น้ำเอ่อล้นท่วมถนนสูงราว 20-30 เซนติเมตร และมีกระแสน้ำเชี่ยวแรง เจ้าหน้าที่จัดกำลังประดาน้ำลงค้นหาพร้อมเครื่องสแกนภายใต้น้ำ แต่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้งสองรายในช่วงแรก
จากการสอบถาม นายมิก อายุ 16 ปี เพื่อนผู้สูญหาย เล่าว่า ตนพร้อมเพื่อนรวม 5 คน โดยมีผู้สูญหายคือ น้องเมฆ อายุ 16 ปี และ น้องบาส อายุ 16 ปี ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ ต.มารวิชัย อ.เสนา วันเกิดเหตุเพื่อนชวนกันออกมาถ่ายคลิปเล่นตรงถนนที่น้ำท่วม หลังจากเล่นเกมกันอยู่ในบ้าน ระหว่างนั้นน้ำไหลแรง เมฆเกิดลื่นพลัดตกลงไปในน้ำ กระแสน้ำพัดร่างหายไป เพื่อนอีก 4 คนรีบกระโดดลงไปช่วย แต่ด้วยความเชี่ยวของน้ำต่างคนต่างเอาตัวรอดขึ้นมาได้ 3 คน เหลือเมฆและบาสที่ถูกน้ำพัดหายไป
ขณะเดียวกัน นางมณีรัตน์ อายุ 46 ปี มารดาของน้องเมฆ กล่าวว่า ทราบเรื่องตอนเพื่อนของลูกชายมาบอกว่าน้องจมน้ำ ตนรีบมาที่เกิดเหตุทันที “น้องไม่ได้บอกว่าจะออกไปไหน คงเพื่อนๆ ชวนกันมาเล่นน้ำ ขอให้เจอลูกเร็วๆ”
ด้าน ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะขับเรือผ่านได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ มองไปเห็นกลุ่มเด็ก 5 คนลอยคออยู่กลางน้ำ จึงรีบขับเรือเข้าไปช่วยขึ้นมาได้ 3 คน ส่วนอีก 2 คนจมหายไปต่อหน้าต่อตา
จากนั้นนักประดาน้ำทีมเจ้าพระยา สมาคมอยุธยารวมใจ และหน่วยกู้ภัยอยุธยา ระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 12.00 น. พบศพทั้งสองรายจมอยู่ใกล้กัน ห่างจากถนนประมาณ 10 เมตร
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ น้องเมฆ อายุ 16 ปี และ น้องบาส อายุ 16 ปี เจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลเสนาเพื่อชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น ท่ามกลางความเศร้าโศกของครอบครัวและเพื่อนๆ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป