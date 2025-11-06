ยอดดับ 'ไต้ฝุ่นคัลแมกี' พุ่ง 114 ศพในฟิลิปปินส์ จับตา 'พายุลูกใหม่' ก่อตัวเตรียมถล่มซ้ำ

สำนักงานจัดการภัยพิบัติฟิลิปปินส์เผยยอดผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี (Kalmaegi) ในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น 114 ราย และมีผู้สูญหายอีก 127 ราย ขณะที่พายุซึ่งพัดถล่มพื้นที่ตอนกลางของประเทศเริ่มกลับมาทวีกำลังแรงขึ้นอีกครั้ง และกำลังมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งเวียดนาม
ในจังหวัดยาลาย ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะมีการอพยพประชาชนราว 350,000 คนภายในช่วงเที่ยงวันนี้ (6 พ.ย.) เนื่องจากทางการเตือนว่าจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเกษตร
ในจังหวัดเซบูซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของฟิลิปปินส์ สภาพความเสียหายปรากฏชัดขึ้นเมื่อระดับน้ำท่วมลดลง เผยให้เห็นบ้านเรือนพังราบเป็นหน้ากลอง รถยนต์พลิกคว่ำ และท้องถนนเต็มไปด้วยเศษซาก
ประชาชนกว่า 200,000 คนในฟิลิปปินส์อพยพออกจากพื้นที่ก่อนที่พายุคัลแมกีจะพัดถล่มในวันอังคาร (4) บางคนกลับมาพบว่าบ้านเรือนพังเสียหายไปหมดแล้ว ขณะที่บางคนเริ่มทำความสะอาดอย่างหนัก โดยการขูดโคลนออกจากบ้านเรือนและถนน
“ความท้าทายตอนนี้คือการเคลียร์เศษซาก... สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการกำจัดโดยทันที ไม่เพียงแต่เพื่อช่วยเหลือผู้สูญหายที่อาจอยู่ในซากปรักหักพังหรืออาจเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้ภารกิจบรรเทาทุกข์เดินหน้าต่อไปได้ด้วย” ราฟฟี อเลฮานโดร เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายป้องกันภัยพลเรือน กล่าวกับสถานีวิทยุ DZBB
แม้ว่าพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี หรือชื่อท้องถิ่นว่า ตีโน จะเคลื่อนตัวออกจากเขตเฝ้าระวังของฟิลิปปินส์แล้ว นักพยากรณ์อากาศก็ยังคงเฝ้าติดตามพายุลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวทางตะวันออกของเกาะมินดาเนา ซึ่งอาจทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ความเสียหายจากพายุคัลแมกีซึ่งเป็นพายุลูกที่ 20 ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้ เกิดขึ้นเพียง 1 เดือนเศษหลังจากแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ทางตอนเหนือของเซบูได้คร่าชีวิตผู้คนไปหลายสิบคน และทำให้ประชาชนอีกหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย
ไต้ฝุ่นคัลแมกีได้ทวีกำลังรุนแรงขึ้นระหว่างเคลื่อนตัวเหนือทะเลจีนใต้ก่อนที่จะขึ้นฝั่งเวียดนาม โดยคาดการณ์ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดทางตอนกลาง รวมถึงพื้นที่เพาะปลูกกาแฟที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
เจ้าหน้าที่เวียดนามได้ระดมกำลังทหารหลายพันนายเพื่อช่วยเหลือในการอพยพ ปฏิบัติการกู้ภัย และการฟื้นฟูที่อาจเกิดขึ้น
หน่วยงานการบินของเวียดนามระบุว่า ปฏิบัติการที่สนามบิน 8 แห่ง รวมถึงสนามบินนานาชาติในเมืองดานัง น่าจะได้รับผลกระทบ สายการบินและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำแนะนำให้เฝ้าติดตามความคืบหน้าของพายุอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ที่มา: รอยเตอร์