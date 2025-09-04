EURO จับมือ Crestron ตอบโจทย์ Wellness Lifestyle ผลักดันไทยสู่ Smart Living Hub

ยูโร ครีเอชั่นส์ ” ร่วมกับ Crestron จัดสัมมนาเชิงลึกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์สร้าง Wellness Lifestyle ผ่านการใช้ระบบ Home Automation ที่รองรับกลุ่มลูกค้าHigh Net Worth Individuals (HNWI) ในภาค Residential และ Hospitality พร้อมแชร์กลยุทธ์ร่วมกับเหล่าพาร์ตเนอร์ ผู้รุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย ฟากผู้บริหารระบุพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง (Hub) เชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรระดับภูมิภาค ตอกย้ำบทบาท EURO ในฐานะผู้นำในการส่งมอบประสบการณ์
นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้าน Living & Lifestyle ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิต ผ่านแบรนด์ระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับ Crestron บริษัทชั้นนำระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (automation) และ ระบบควบคุมอัจฉริยะ (intelligent control systems) สำหรับภาคธุรกิจ เช่น ห้องประชุม ออฟฟิศ องค์กรขนาดใหญ่ และที่อยู่อาศัย เช่น บ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮม ได้จัดเวทีสัมมนาเชิงลึก เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์การขายและการออกแบบที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า High Net Worth Individuals (HNWI) ทั้งในภาค Residential และ Hospitality พร้อมเปิดเวที Technical Panel Discussion เจาะลึกเรื่อง Design, Security และการออกแบบระบบบ้านอัจฉริยะระดับโลก
โดยภายในงานประกอบด้วยหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การอัปเดตเทรนด์ด้าน Lighting & Shades ผ่านโซลูชันที่เชื่อมต่อกับระบบ Automation ได้อย่างไร้รอยต่อ การแนะนำ EcoSystem Partners ของ Crestron พร้อมการสาธิต Demo การใช้งานจริง เพื่อแสดงศักยภาพของเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก รวมถึงการแบ่งปันกลยุทธ์ “Going to Market” สำหรับแบรนด์และพาร์ตเนอร์ที่ต้องการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียอย่างมีประสิทธิภาพ
"การจัดงานในครั้งนี้ตอกย้ำถึงบทบาทของ Euro Creations ในฐานะผู้ส่งมอบประสบการกาณ์ระดับลักชัวรี ผ่านแบรนด์ Living and Lifestyle ที่ไม่เพียงคัดสรรที่สุดของดีไซน์จากทั่วโลก แต่ยังสามารถผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนที่ใส่ใจในรายละเอียด ความสมบูรณ์แบบ และรสนิยมเหนือระดับ ตอบโจทย์ตลาดที่ต้องการให้ Wellness Lifestyle เป็นส่วนหนึงของการใช้ชีวิต
อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายคุณภาพ เชื่อมโยงผู้เชียวชาญการดูแลลูกค้าระดับHWNI และผู้นำด้านเทคโนโลยีจากหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Luxury Smart Living Hub และเป็นศูนย์กลางของพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียอย่างแท้จริง" นายเควิน กล่าว