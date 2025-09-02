อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและอุตฯระดับโลก

อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ เปิดพื้นที่โครงการด้วยแนวคิด “ระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมและนวัตกรรมครบวงจรรูปแบบใหม่ของประเทศไทย” ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม S-Curve พร้อมยกระดับสู่ “Township” อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ที่ผสานการบริหารจัดการนิคมฯ เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้บุกเบิกนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะของประเทศ โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,600 ไร่ บนถนนบางนา–ตราด กม. 32 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ใกล้กรุงเทพฯ เชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ CBD, ท่าเรือ, สนามบินสุวรรณภูมิ และ EEC พร้อมรองรับการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ
นางสาวกมลกาญจน์ คงคาทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด กล่าวว่า “เราไม่ได้เพียงพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ แต่เรากำลังสร้างระบบนิเวศเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมไทยภายใต้แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาขององค์ประกอบสำคัญต่างๆ ภายในโครงการ อาทิ แคมปัสอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, พื้นที่โลจิสติกส์, นิคมอุตสาหกรรมอารยะ และโซนไลฟ์สไตล์และบริการ — ครบถ้วนในที่เดียว เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
โครงการ อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์มี ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้รับการประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการแล้ว และได้ร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่:
•กลุ่ม ปตท. (PTT Group): ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานผ่านการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม
•เอไอเอส (AIS): พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเครือข่ายดิจิทัลด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (5G/Fiber Optic) เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ
•การไฟฟ้านครหลวง (MEA): ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในระบบ115kV/24kV อย่างเสถียร เพื่อรองรับการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมการจัดการพื้นที่ด้วยแนวทางการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาอาคารประหยัดพลังงาน และการผสานพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบไฟฟ้าหลักโดยได้มีการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาอาคารและพื้นที่โล่งในโครงการ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเอื้อต่อแนวปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนภายในโครงการ
อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ ยังได้ยกระดับสู่ “นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate)” แห่งแรกของประเทศไทย โดยพัฒนาโครงการภายใต้กรอบองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน ได้แก่ Smart Facilities, Smart IT, Smart Energy, Smart Economy, Smart Governance, Smart Living และ Smart Workforce ทั้งหมดนี้ผสานรวมผ่าน One-Stop Service Platform ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนของระบบต่างๆ ภายในโครงการ
จากศักยภาพด้านทำเล โครงสร้างพื้นฐาน และแนวคิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ ผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ แมนูแฟคเชอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (IFMT), ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ระดับภูมิภาค มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. (MR. D.I.Y.) (ประเทศไทย) รวมไปถึงผู้ให้บริการ Data Centre ชั้นนำ และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
“อารยะ ดิ อีสเทิร์น เกตเวย์ ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่อุตสาหกรรม แต่คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมไทย เราเชื่อมั่นในบทบาทของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน เชื่อมต่อทุกภาคส่วน ตั้งแต่เทคโนโลยีขั้นสูงไปจนถึงคุณภาพชีวิตของผู้คน และพร้อมเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ให้กับนักลงทุนที่มองไกลกว่าความสำเร็จระยะสั้น”