LINE GIFT จับมือ CENTRAL ส่ง CENTRAL GIFT VOUCHER ซองลาย SALLY สุดลิมิเต็ด

LINE GIFT ผู้นำแพลตฟอร์มการส่งของขวัญออนไลน์ จับมือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ห้างสรรพสินค้าแห่งแรงบันดาลใจในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ที่สุดแห่ง Gift Destination สำหรับลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ ร่วมสร้างประสบการณ์ “การให้” ให้เหนือระดับยิ่งขึ้น ด้วยแคมเปญพิเศษที่รวมความพรีเมียมจากห้าง CENTRAL เข้ากับความสะดวกสบายของ LINE GIFT เพื่อให้ทุกการมอบของขวัญมีความหมาย และสร้างรอยยิ้มได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ผู้ใช้ LINE GIFT สามารถเลือกซื้อของขวัญในหมวด BEAUTY, FASHION และสินค้าแบรนด์ ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ จากห้าง CENTRAL ผ่าน LINE GIFT อย่างสะดวกสบาย โดยทุกท่านสามารถส่งต่อความพิเศษให้คนสำคัญของคุณ กับแคมเปญ LINE GIFT X CENTRAL ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2568 เพียงเปิดแอป LINE เข้าไปที่ LINE GIFT เลือกหมวด “CENTRAL DEPARTMENT STORE” พร้อมสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
พิเศษ! ทุกๆ ออเดอร์ของขวัญ รับ LINE GIFT EXCLUSIVE ENVELOPE CARD ลาย SALLY สุดลิมิเต็ด พร้อมรับสิทธิพิเศษ CENTRAL GIFT VOUCHER มูลค่า 100 บาท (เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป) และสำหรับ 10 รายการแรก รับเพิ่มของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ CHAKO LAB BAOBAO 316 STAINLESS THERMOS CUP WITH SPOON มูลค่า 959 บาท ทันที
จิรัฏฐ์ วรรธนกรินธ์ หัวหน้าธุรกิจ LINE GIFT ในประเทศไทย กล่าวว่า “CENTRAL เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีของขวัญคุณภาพให้เลือกมากมาย ขณะที่ LINE GIFT ทำให้การส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้กลายเป็นเรื่องง่ายดาย ความร่วมมือครั้งนี้จึงสะท้อนถึงการผสานระหว่าง ‘ความครบครันของห้างเซ็นทรัลที่มีสินค้าชั้นนำให้เลือกหลากหลาย’ และ ‘ความสะดวก ง่ายดาย’ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถส่งมอบของขวัญที่มีความหมายได้ในทุกโอกาส ด้วยทุกความรู้สึกอย่างแท้จริง LINE GIFT มุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งในการส่งของขวัญดิจิทัล เราจึงต้องการคัดสรรพันธมิตรที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของคุณภาพสินค้าและความไว้วางใจจากผู้บริโภค และ CENTRAL คือพันธมิตรที่ตอบโจทย์นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
ทัศก เทียมจรัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย BD, Digital Marketing และ Social Commerce กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัลขอขอบคุณลูกค้า และ LINE GIFT ที่ยกให้เราเป็น TOP OF MIND ช้อปปิ้งเดสติเนชั่นในทุกๆ โอกาส โดยเฉพาะ Gift Destination แห่งการมอบของขวัญ เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้จับมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกันในการสร้างความสุขให้ลูกค้า อย่าง LINE GIFT เพิ่มอีกหนึ่งบริการพิเศษที่นำเสนอหลากหลายแบรนด์ชั้นนำจากห้างเซ็นทรัล ส่งตรงถึงผู้รับด้วย LINE GIFT อย่างรวดเร็ว และน่าประทับใจด้วยบริการห่อของขวัญสุดพรีเมียมเสมือนช้อปที่ห้างฯ ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับประสบการณ์ช้อปครั้งสำคัญ ในการดูแลลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศให้ของขวัญจากห้างเซ็นทรัลไปถึงมือผู้รับอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งในอนาคตเราได้เตรียมขยายความร่วมกับ LINE GIFT ในเฟสต่อไปตลอดทั้งปี”
แคมเปญ LINE GIFT X CENTRAL นี้ ไม่เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งบริการสุดพิเศษที่มอบของขวัญได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย หากยังชูจุดแข็งของห้างเซ็นทรัลที่คัดสรรของขวัญอย่างพิถีพิถันเหมาะกับในทุกๆ โอกาสตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาพิเศษที่มอบให้ตนเองหรือคนที่เรารัก อย่าง วันเกิด วันครบรอบ หรือ เทศกาลปีใหม่ คริสต์มาส หรือของขวัญแทนใจในทุกความสัมพันธ์ โดย CENTRAL ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่เคียงข้างคนไทยมากว่า 78 ปี ถือเป็นสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจและการให้ที่ลูกค้าไว้วางใจและนึกถึงเป็นที่แรกเสมอ การจับมือร่วมกันครั้งนี้จึงผสานความแข็งแกร่งของทั้งสองแบรนด์ ยกระดับประสบการณ์การให้ของขวัญที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคใหม่ได้อย่างแท้จริง