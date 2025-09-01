LINE GIFT จับมือ เซ็นทรัล เพิ่มสินค้าให้เลือกซื้อเป็นของขวัญได้สะดวกขึ้น

LINE GIFT ประกาศความร่วมมือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดตัวแคมเปญ "LINE GIFT X CENTRAL" เปิดทางผู้ใช้งาน LINE เลือกซื้อของขวัญจากสินค้าในห้างฯ พร้อมบริการจัดส่งถึงมือผู้รับทันที
นายจิรัฏฐ์ วรรธนกรินธ์ หัวหน้าธุรกิจ LINE GIFT ประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งระหว่าง ‘ความครบครันของห้างเซ็นทรัล’ และ ‘ความสะดวกง่ายดายของ LINE GIFT’ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งมอบของขวัญที่มีความหมายได้ในทุกโอกาส
“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งในการส่งของขวัญดิจิทัล และเซ็นทรัลคือพันธมิตรที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและความไว้วางใจจากผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
นายทัศก เทียมจรัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย BD, Digital Marketing และ Social Commerce กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กล่าวเสริมว่า เรายินดีที่ได้จับมือกับ LINE GIFT เพื่อเพิ่มช่องทางการบริการและนำเสนอสินค้าแบรนด์ชั้นนำส่งตรงถึงผู้รับอย่างรวดเร็ว พร้อมบริการห่อของขวัญสุดพรีเมียม ความร่วมมือนี้เป็นการยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ลูกค้าทั่วประเทศ และเราได้เตรียมขยายความร่วมมือในเฟสต่อไปตลอดทั้งปี
ความร่วมมือระหว่างสองยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจรีเทลที่หันมาใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาด E-Gifting ให้เติบโตยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาการให้ของขวัญที่พิเศษและทันสมัยในทุกช่วงเวลาสำคัญ
สำหรับ แคมเปญดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2568 โดยมาพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษเพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน ได้แก่ รับฟรี LINE GIFT EXCLUSIVE ENVELOPE CARD ลาย SALLY สุดลิมิเต็ด สำหรับทุกคำสั่งซื้อ และ รับ Central Gift Voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับ 10 คำสั่งซื้อแรก รับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ CHAKO LAB BAOBAO 316 STAINLESS THERMOS CUP WITH SPOON มูลค่า 959 บาท