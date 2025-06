AIS คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย Twimbit Telecom Awards ประจำปี 2025

สำหรับรางวัลผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งปีในตลาดที่มีการเติบโต หรือ Telco of the Year (Growth Markets) มอบให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่สามารถรับมือกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขยายการเชื่อมต่อ ส่งเสริมการเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกจากการเติบโตของรายได้, การเติบโตของ EBITDA (ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจโดยไม่รวมต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลัก), การเติบโตของกำไรสุทธิ, การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงการประเมินความสามารถในการคิดค้นหรือพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งบริษัทและลูกค้านอกจากนี้ AIS ยังได้รับ รางวัลผู้ให้บริการที่มีโปรแกรมด้านการดูแลลูกค้ายอดเยี่ยม หรือ Telco to Ace Loyalty Program” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้ให้บริการที่ออกแบบโปรแกรม Loyalty Program ได้โดดเด่นสามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจลูกค้าเฉพาะบุคคล (Personalization) โดยคัดเลือกจากอัตราการรักษาฐานลูกค้า, การออกแบบโปรแกรม, การเชื่อมโยงและให้บริการในทุกช่องทางอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างยั่งยืนนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้งสองรางวัล เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ AIS ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกลยุทธ์ การเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และการมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง ด้วยการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดในทุกมิติรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เรายังคงเดินหน้าองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกด้าน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับประสบการณ์ที่ล้ำสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นต่อไป