จัดใหญ่ “ASEAN Light + Design Expo 2025“ 17-19 ก.ย. นี้ คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน

ก้าวสู่อนาคตอุตสาหกรรมแสงสว่างในอาเซียยน ไปกับงาน ASEAN Light + Design Expo 2025 จัดร่วมกับ Smart Living Expo 2025 โดยความร่วมมือของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท MEX Exhibitions Pvt. Ltd. เป็นงานที่รวบรวมสินค้าและนวัตกรรมด้านแสงสว่างและสมาร์ทลิฟวิ่งครบวงจรระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 17–19 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยในปีนี้รวบรวมสินค้าและโซลูชันด้านแสงสว่างและสมาร์ทลิฟวิ่งกว่า 300 แบรนด์ที่มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมก้าวสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีแสงสว่าง การออกแบบและการอยู่อาศัยอัจฉริยะ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 5,000 รายจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยคาดการณ์สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นเวทีทางธุรกิจและความรู้ที่สำคัญเพื่อธุรกิจแสงสว่างและสมาร์ทลิฟวิ่ง
นายลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ASEAN Light + Design Expo 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญของการเดินทางของเรา งานนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นงานแสดงสินค้าเท่านั้น แต่จะเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจ ที่รวมพลังความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการสร้างความร่วมมือในแวดวงอุตสาหกรรมด้านแสงสว่าง เพื่อขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมแสงสว่างและการออกแบบไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
ไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับปีนี้คือการยกระดับงานนี้ให้ครบครันแบบเต็มรู้แบบพร้อมนำเสนอนวัตกรรมการออกแบบแสงที่ล้ำสมัย การแสดงโซลูชันอัจฉริยะ และศิลปะแห่งแสงในมิติใหม่ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับเทรนด์ล่าสุดของอุตสาหกรรมด้านแสงสว่าง ร่วมทดลองเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ และนักออกแบบระดับมืออาชีพ
ในปีนี้ยังจัดงานร่วมกับ Smart Living Expo 2025 งานแสดงนวัตกรรมสมาร์ทลิฟวิ่งไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมหรือสมาร์ทออฟฟิตเพื่อการอยู่อาศัยยุคใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอัจฉริยะที่กำลังเปลี่ยนชีวิตให้ก้าวสู่วิถีชีวิตสมัยใหม่ ผ่านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และโซลูชันอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
อีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคือ งานสัมมนาภายใต้แนวคิด “Shaping the Future of Lighting & Design” ที่รวบรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่าน มาร่วมแบ่งปันมุมมองและข้อมูลเจาะลึกกว่า 20 หัวข้อ ทั้งเทคโนโลยีสมาร์ทไลท์ติ้ง นวัตกรรมการออกแบบล้ำสมัย นโยบายความยั่งยืน และโซลูชันที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และมุมมองใหม่ให้ผู้เข้าร่วม
หัวข้อเด่นในงานประชุม ได้แก่
• Live Smarter, Together: Smart Living in Residential Design โดยความร่วมมือกับ บ้านและสวน พร้อมผู้เชี่ยวชาญจาก A49, Lamptitude และ Interior Vision
• เสวนาในหัวข้อ: ภาพรวมตลาดแสงสว่างในอาเซียน – ปัจจัยการเติบโตและความท้าทาย โดยผู้แทนจาก T&T Innovation, Lighting & Equipment (L&E), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), สมาคมวิศวกรรมแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
• เสวนา: สนทนากับนักออกแบบแสง จาก Nulty Lighting Design, Apld, ASA Lighting Design Studios และ Inverse Lighting Design
• เวิร์กช็อป: เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมสำหรับผู้ใช้งาน โดย Wireless Solution Asia
• เวิร์กช็อป: การออกแบบแสงสำหรับโรงแรมบูติก โดย Supergreen Studio
• เวิร์กช็อป: จากการทดสอบสู่การรับรองมาตรฐาน – แนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
พร้อมด้วยกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ตั้งแต่การจับคู่ธุรกิจ การแข่งขันออกแบบแสงสว่าง การสาธิตผลิตภัณฑ์ จนถึงโชว์เคสสร้างแรงบันดาลใจ
“ตลอด 3 วันอันเข้มข้นนี้ งานแสดงสินค้าจะเปิดรับผู้เข้าชมจากภูมิภาคกว่า 5,000 ราย ที่รวมไปถึงสถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร นักพัฒนาโครงการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแสงสว่างและการออกแบบสู่อนาคต” นายลอย จูน ฮาว กล่าว.