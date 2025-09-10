“ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” คว้ารางวัล Thailand Moral Awards ต้นแบบอนุรักษ์น้ำ พร้อมศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศูนย์คุณธรรมมอบรางวัลเชิดชูโครงการ “ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ต้นแบบการจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา ไม่เพียงเก็บกักน้ำ ฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ แต่ยังสร้างรายได้ สร้างสามัคคีให้ชุมชน พร้อมเดินหน้าศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง
วันนี้ (10 ก.ย.) เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ หัวหน้าคณะทำบริหารโครงการ “ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” เป็นประธานมอบ เกียรติบัติให้กับผู้เชียวชาญด้านการคัดเลือกพื้นที่ รูปแบบ และกระบวนการสร้างฝาย และมีจิตใจอาสา ทุ่มเท เสียสละ ทำคุณประโยชน์แก่สังคม พร้อมด้วยนางสิริมา กีรติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และตัวแทนจากโครงการ “ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” จาก9 จังหวัด 27 อำเภอ จากภาคเหนือ ณ ห้องแตทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
สืบจากเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Moral Awards ให้แก่โครงการ “ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ในฐานะโครงการต้นแบบที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม โดยมีนายดรุฒ คำวิชิตธนาภา ประธานกรรมการกำกับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ
ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบสาส์นยกย่องและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นายธนพงศ์ ใจซื่อ เลขานุการโครงการ ผู้มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและขับเคลื่อนการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “แทนคุณให้แผ่นดิน”
เรือโทยุทธนา กล่าวว่า โครงการ “ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเครือข่ายจิตอาสา ในการสืบสานศาสตร์พระราชาเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไม่เพียงสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาภัยธรรมชาติ แต่ยังช่วยฟื้นฟูผืนป่าและต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ พร้อมสร้างคุณค่าทางสังคม เสริมความสามัคคีในชุมชน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และในวันนี้ ทางคณะโครงการฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัติให้กับผู้เชียวชาญด้านการคัดเลือกพื้นที่ รูปแบบ และกระบวนการสร้างฝาย และมีจิตใจอาสา ทุ่มเท เสียสละ ทำคุณประโยชน์แก่สังคม พร้อมรับชมวิดีทัศน์การพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง และขึ้นเยี่ยมชมหอบังคับการพัฒนา และช่วงบ่าย คณะได้ลงพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบังเพื่อร่วมกิจกรรมเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนออกเดินทางไปร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ร่วมกับผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง
ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับนับเป็นอีกก้าวสำคัญของโครงการ “ฅน…เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ในการสร้างต้นแบบการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และเป็นพลังขับเคลื่อนที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินไทย