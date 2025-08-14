“ศูนย์คุณธรรม” จับมือภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14”อย่างยิ่งใหญ่

“ศูนย์คุณธรรม”แถลงข่าวเตรียมจัด“สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมและผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของประเทศ
วันนี้ (14 ส.ค.) ณ ห้องแกลเลอเรีย โรงแรมเอส รัชดา เลเซอร์ กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ว่า ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวและภาคีเครือข่าย เสริมสร้างนิเวศคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน จำนวน 36 หน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรม เป็นครั้งที่ 14 เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ในการกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนคุณธรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ เชียร์” กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ชุมชน องค์กรและภาคีเครือข่ายทางสังคมในมิติต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ
โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวและภาคีเครือข่าย เสริมสร้างนิเวศคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รูปแบบการจัดงานแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” การอภิปรายนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย Moral Talk จากบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม ครอบครัวพลังบวก ผลสำเร็จการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของกลไกส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดประเทศ ระดับกระทรวง โมเดลการขับเคลื่อนระบบเครดิตความดี Moral credit และส่วนที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ “ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน กว่า 120 บูธ อาทิ โซนองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม (MDC) สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและHall of Fame (Thailand Moral Awards 2024 สื่อคุณธรรม บุคคล ชุมชน และองค์กรที่ควรค่าแก่การยกย่อง) โซนนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมขององค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม โซนผลสำเร็จการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดคุณธรรม และระบบนิเวศคุณธรรม เครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย เวทีการแสดงและโชว์ผลงานใน “เวทีลานตลาดนัดคุณธรรม” ตลอดการจัดงานฯ เป็นต้น
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว กล่าวด้วยว่า จากอดีตถึงปัจจุบัน ศูนย์คุณธรรมมีบทบาทสำคัญในหน่วยงานกลาง ที่เชื่อมโยงประสานพลังการขับเคลื่อนคุณธรรมในรูปแบบกลุ่มเครือข่ายทางสังคม แต่ละปีกำหนดให้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านคุณธรรมในปัจจุบัน ซึ่งจากสถานการณ์ของสังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความขัดแย้งการเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่บ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับผลการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ที่จัดทำโดยศูนย์คุณธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่ในปี 2565-2568 พบว่า สถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู อยู่ท่ามกลางภาวะน่าเป็นห่วง ขณะที่ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ด้านชุมชน มีความลดต่ำลงในทุกภาค และจากผลการสังเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอต่อแนวทาง การขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย จากการประชุมหารือของกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมความดี และเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบนิเวศด้านคุณธรรม” ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร เครือข่าย พื้นที่ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เกิดการบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นระบบและยั่งยืนต่อไป
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการแสดงพลังในการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศ
ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2568 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์
บอลรูม (ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th