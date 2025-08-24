สตาร์ปริ๊นท์ รับรางวัล “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ด้วยระบบ Moral Credit ภาคเอกชน”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 นายชัยยศ เจติยานุวัตร ผู้อำนวยการสายงาน Trading & Environment Social Governance บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท เข้ารับรางวัล องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ด้วยระบบ Moral Credit ภาคเอกชน ประจำปี 2568 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14
ทั้งนี้ บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นองค์กรภาคีจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวและภาคีเครือข่าย เสริมสร้างนิเวศคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2568 ณ อาคารอิมแพคฟอรัม 1 ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็นเวทีกลางขององค์กรเครือข่ายทางสังคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566–2570) และยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม พร้อมผลักดัน ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ งานวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ขององค์กรเครือข่ายทางสังคมเพื่อนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมและพื้นที่ต่างๆ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวเปิดงานว่า “การจัดงานปีนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมให้กับครอบครัวและสังคมไทย และช่วยกันขยายผลไปสู่ระดับพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ” จากนั้นภาคีเครือข่ายร่วมแสดงพลังในพิธีเปิดภายใต้แนวคิด “รวมพลังภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างระบบนิเวศคุณธรรมที่ยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังทางสังคมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ ที่พร้อมร่วมกันสร้างสังคมไทยให้อยู่บนพื้นฐานของความดี ความรับผิดชอบ และการพัฒนาที่ยั่งยืน