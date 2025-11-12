ตร.จับโจรแม่ลูกอ่อนแสบ ตระเวนขโมยสายไฟ-ทรัพย์สินชาวบ้าน หาเงินซื้อยาบ้าเสพ

กาฬสินธุ์ - ตำรวจ สภ.ลำปาวจับโจรแม่ลูกอ่อนวัย 45 ปี หลังก่อเหตุขโมยสายไฟชาวบ้าน เผยพฤติกรรมสุดแสบร่วมกับผัวตระเวนขโมยทรัพย์สินและของมีค่าทุกอย่างนำไปขายเอาเงินมาซื้อยาบ้าเสพ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ สุดท้ายถูกตามจับตัวได้พร้อมของกลาง
วันนี้ (12 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ บึงบัว สารวัตร สภ.ลำปาว พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน สภ.ลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จับกุมตัวนางเอ (นามสมมติ) อายุ 45 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 1 เม็ด และสายไฟปอกแล้วที่ขโมยมา 7 ม้วน หลังก่อเหตุขโมยสายไฟสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งขณะทำการจับกุมยังอุ้มลูกน้อยอยู่ข้างเอวด้วย
พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ บึงบัว สารวัตร สภ.ลำปาว กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 10 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมาตำรวจ สภ.ลำปาวแจ้งว่ามีเหตุลักตัดสายไฟฟ้าของชาวบ้าน ที่มิตรภาพฟาร์ม บ้านพักสุขใจ ม.7 ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งมีชาวบ้านหลายรายแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีคนร้ายขโมยทรัพย์สินต่างๆ บ่อยครั้ง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกสืบสวนหา
กระทั่งทราบจากประชาชนในหมู่บ้านว่า คนก่อเหตุน่าเป็นนางเอ (นามสมมติ) คนในหมู่บ้าน เพราะมีคนเห็นเดินอยู่ใกล้ๆ บริเวณที่เกิดเหตุก่อนที่สายไฟฟ้าจะถูกตัดไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบนางเอกำลังเดินอุ้มลูกน้อยอยู่บนถนนสาธารณะจุดที่เกิดเหตุ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อนางเอ เห็นเจ้าหน้าที่จึงมีท่าทางลุกลี้ลุกลน และแสดงอาการตกใจหน้าซีด เจ้าหน้าที่จึงแสดงความบริสุทธิ์ใจ โดยการให้นำสิ่งของที่อยู่ในตัวออกมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ซึ่งพบยาบ้า 1 เม็ดอยู่ในกระเป๋าสะพายข้าง จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
จากการสอบถามนางเอยอมรับว่ายาบ้าเป็นของตนเองจริง มีไว้เพื่อเสพ ซึ่งได้ซื้อมาจากนางนก (ทราบเพียงชื่อเล่น) ชาว ต.ภูดิน โดยซื้อมา 2 เม็ด ในราคา 60 บาท นอกจากนี้นางเอยังยอมรับอีกว่าเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 เวลาประมาณ 15.00 น. ตนเองได้ไปก่อเหตุลักตัดสายไฟฟ้าที่ "มิตรภาพฟาร์ม" จริง และนำมาปอกเอาเฉพาะสายอะลูมิเนียมข้างใน ก่อนนำมาให้นายบาน เอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าภายในหมู่บ้านนาขาม ได้เงินมา 100 บาท แบ่งให้นายบาน 40 บาท ตนเหลือเงิน 60 บาท
จากนั้นนางเอได้พาตำรวจนำชี้จุดที่เข้าไปลักตัดสายไฟฟ้า พร้อมนำตัวมาตรวจปัสสาวะ เบื้องต้นปรากฏว่าพบสารเสพติด ในร่างกาย จึงแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และข้อหาลักทรัพย์ (สายไฟ) นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำปาว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจได้จับกุมตัวนายเบล อายุ 40 ปี สามีของนางเอ ในข้อหาลักทรัพย์มาแล้ว ซึ่งการจับกุมตัวนางเออีกในครั้งนี้ เนื่องจากมีประชาชนแจ้งความร้องทุกข์ว่าสองสามีภรรยาคู่นี้มีพฤติกรรมตระเวนขโมยทรัพย์สิน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะสายไฟ เงิน ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน รวมทั้งของมีค่าต่างๆ แล้วนำไปขายเพื่อหาเงินซื้อยาเสพติดมาเสพ
จนชาวบ้านเอือมระอาพฤติกรรมทั้งสองคนที่ก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อย จึงต้องการให้ตำรวจจับกุมดำเนินคดีให้เข็ดหลาบ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลำปาวเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว