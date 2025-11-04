ตร.บางขุนเทียน รวบหนุ่มใช้ปืนข่มขู่แฟนเก่า ค้นตัวเจอยาบ้า 10 เม็ด รับเสพมาจริง

MGR Online-อ่วมโดน 7 ข้อหา หนุ่มใช้ปืนข่มขู่แฟนเก่า ตำรวจค้นตัวเจอปืน ยาบ้า สารภาพเสพมาจริง ในห้องพักเจออุปกรณ์การประกอบอาวุธปืน
วันนี้ (4 พ.ย.) พ.ต.อ.กฤติเดช จันทร์เพชร ผกก.สน.บางขุนเทียน สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติพัฏฐ์ แก้วสำอางค์ รอง ผกก.ป.สน.บางขุนเทียน พ.ต.ท.จักร์พันธ์ ทองใสพร สวป.สน.บางขุนเทียน ร.ต.ต.ณัฐวุฒิ แก้วลาด รอง.สวป.สน.บางขุนเทียน และชุดสายตรวจ สน.บางบุนเทียน จับกุม นายอาณัติ (สงวนนามสกุล) ได้ที่ด้านหน้าหอพักกลางซอยเอกชัย 64 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
พร้อมของกลาง อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนปากกา) ขนาด.380 จำนวน 1 กระบอก, เครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 จำนวน 2 นัด, ยาบ้า จำนวน 10 เม็ด, มีด จำนวน 1 เล่ม โครงอาวุธปืนโลหะ จำนวน 2 กระบอก, ลำกล้องอาวุธปืน จำนวน 4 อัน, เลื่อยมือ จำนวน 1 อัน, เครื่องเจียร จำนวน 1 เครื่อง, สว่านมือ จำนวน 1 เครื่อง, กระเป๋าสะพายสีดำ จำนวน 1 ใบ และอุปกรณ์การเสพยาเสพติด จำนวน 1 อัน
สืบเนื่องจากชุดสายตรวจ สน.บางขุนเทียน รับแจ้งเหตุข่มขู่ด้วยอาวุธปืนจากศูนย์วิทยุ จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียหายเป็นหญิงแจ้งว่า ผู้ก่อเหตุเป็นแฟนเก่าได้นำอาวุธปืนออกมาข่มขู่ จึงเข้าตรวจสอบพบ นายอาณัติ ผู้ก่อเหตุ ยืนอยู่บริเวณหน้าอะพาร์ตเมนต์ เข้าแสดงตัวขอตรวจค้น พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนปากกา) 1 กระบอก และกระสุน .380 บรรจุ 1 นัดในรังเพลิง มีด 1 ด้าม ยาบ้า 10 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพาย
จากการสอบถาม นายอาณัติ ให้การว่า ของกลางที่พบเป็นของตนจริง โดยสะพายกระเป๋าติดตัวเป็นประจำ และยอมรับว่าที่ห้องเช่ายังมีอุปกรณ์ในการประกอบอาวุธปืน จากนั้นเข้าตรวจค้นพบของกลางที่เหลืออยู่ภายในห้อง ให้การด้วยว่า ได้เสพยาบ้ามาก่อนหน้านี้ และยินยอมตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาล ผลปรากฏพบว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนจริง
จึงแจ้งข้อกล่าวหา 1. มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนปากกา)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร 3. มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต 4. ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย 5. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย 6. พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร 7. ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่ง พนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.