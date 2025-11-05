ขยายผลรวบหนุ่มเอเย่นต์คดียาบ้า 1.82 ล้านเม็ด หลังหนีหมายจับกว่าปี – เจอปืน-ยาเสพติดคาบ้าน

นครปฐม – ผู้การฯ นครปฐม แถลงขยายผลรวบผู้ต้องหาขบวนการยาบ้า 1.82 ล้านเม็ด หลังหนีหมายจับกว่าปี – เจอปืน-ยาเสพติดคาบ้าน ลั่นปืนยาต้องหมดเมือง
วันนี้ ( 5 พ.ย.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม แถลงผลการจับกุมขยายผลผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่ หลังสามารถติดตามจับกุม นายวรวุฒิ หรือ “วุฒิ” สระกบแก้ว อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม คดีขบวนการค้ายาบ้า 1.82 ล้านเม็ด ได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมของกลางอาวุธปืนและกระสุนจำนวนหนึ่ง
โดยการแถลงข่าวจัดขึ้นที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นำโดย พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ปิโยรส กัณหะสิริ ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม และทีมสืบสวนชุดจับกุม
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ 49 หมู่ 6 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตามหมายค้นศาลจังหวัดนครปฐมที่ 598/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ภายในบ้านพบ นายวรวุฒิ ผู้ต้องหาตามหมายจับ และตรวจยึดของกลางประกอบด้วย อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อ FN หมายเลขทะเบียน กท 5246405 จำนวน 1 กระบอก ซองกระสุนปืนขนาด 9 มม. พร้อมกระสุน 7 นัด ซองพกหนังสีดำ 1 อัน ผลตรวจปัสสาวะจาก รพ.นครปฐม พบสารเสพติดในร่างกาย
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) และประเภท 2 (เคตามีน) โดยผิดกฎหมาย”
สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุม นายเกียรติศักดิ์ หรือ “จิ๊บ” อารมณ์ชื่น พร้อมยาบ้าจำนวนกว่า 1,820,000 เม็ด และอาวุธปืนหลายรายการ ภายในบ้านเช่าเลขที่ 177 หมู่ 5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน
จากนั้นได้ขยายผลจนพบว่า นายวรวุฒิ เป็นผู้ร่วมขบวนการ จึงออกหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมที่ 564/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568 โดยผู้ต้องหาหลบหนีมานานกว่าหนึ่งปี ก่อนถูกสืบทราบว่าแอบกลับมาหลบอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่เดิม เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมตัวได้ในที่สุด
ด้าน พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม กล่าวว่า คดีนี้ถือเป็นความสำเร็จของการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ละความพยายามในการติดตามผู้ต้องหา จังหวัดนครปฐมจะต้องเป็นเมืองปลอดภัย ทั้งเรื่อง ยาเสพติด อาวุธปืน และกลุ่มอันธพาล เราจะดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้อย่างอุ่นใจ — นักเลงและพ่อค้ายาต้องหมดไปจากนครปฐม