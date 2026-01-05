จากเวเนซุเอลาถึงโคลอมเบีย ทรัมป์ส่งสัญญาณพร้อมใช้กำลัง ท่ามกลางเสียงเตือนแรงสะเทือนโลก

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อสถานการณ์ในภูมิภาคละตินอเมริกาอีกระลอก ด้วยการขู่พิจารณาใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อรัฐบาลโคลอมเบีย หลังจากสหรัฐฯ เพิ่งเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบเข้าจับกุม นิโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา และควบคุมตัวไปดำเนินคดีในนครนิวยอร์ก ท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนที่ขยายวงกว้างในเวทีการเมืองโลก
.
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ ฟอร์ซ วัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า โคลอมเบียเป็นประเทศที่ “ป่วยหนัก” และถูกปกครองโดยผู้นำที่มีแนวคิดบิดเบี้ยว พร้อมกล่าวหาว่ารัฐบาลโคลอมเบียเอื้อให้เกิดการผลิตและลักลอบค้ายาเสพติด โดยเฉพาะโคเคน ซึ่งถูกส่งเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง คำกล่าวดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการพาดพิงโดยตรงถึง กุสตาโว เปโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย
.
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามอย่างตรงไปตรงมาว่า สหรัฐฯ กำลังพิจารณาใช้ปฏิบัติการทางทหารต่อโคลอมเบียหรือไม่ ทรัมป์ตอบสั้น ๆ ว่า เป็นแนวคิดที่เขามองว่า “ฟังดูเข้าท่า” ถ้อยคำดังกล่าวตอกย้ำท่าทีแข็งกร้าวของผู้นำสหรัฐฯ ที่เลือกใช้แรงกดดันทางทหารเป็นเครื่องมือสำคัญในนโยบายต่างประเทศ
.
คำขู่ดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐฯ ดำเนินปฏิบัติการเข้าจับกุมมาดูโรอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก่อนควบคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาพัวพันเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยทรัมป์ประกาศอย่างชัดเจนว่า สหรัฐฯ จะเข้าควบคุมเวเนซุเอลาในช่วงเปลี่ยนผ่าน และเตรียมส่งบริษัทพลังงานของอเมริกันเข้าไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันที่ทรุดโทรมอย่างหนัก พร้อมระบุว่าน้ำมันเวเนซุเอลาจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร
.
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเฉพาะกาลของเวเนซุเอลา ซึ่งนำโดย เดลซี โรดริเกซ ประธานาธิบดีรักษาการ ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันความเป็นเอกภาพของรัฐบาล และประกาศสนับสนุนมาดูโรอย่างเต็มที่ โดยย้ำว่ามาดูโรยังคงเป็นประธานาธิบดีที่ชอบธรรม พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของทรัมป์ที่ระบุว่า เธอพร้อมร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา
.
ทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนิตยสาร The Atlantic โดยเตือนว่า โรดริเกซจะต้อง “จ่ายราคาที่แพงมาก” หากไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง พร้อมระบุว่าผลลัพธ์อาจรุนแรงยิ่งกว่ากรณีของมาดูโร
.
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเตือนว่า ยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐฯ จะบริหารหรือควบคุมเวเนซุเอลาในทางปฏิบัติอย่างไร และแนวทางการแทรกแซงทางทหารอาจส่งผลกระทบทางการเมืองภายในสหรัฐฯ เอง โดยเฉพาะต่อฐานเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังในต่างประเทศ
.
แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่า ปฏิบัติการจับกุมมาดูโรถูกวางแผนล่วงหน้านานหลายเดือน โดยกองกำลังพิเศษระดับหัวกะทิของสหรัฐ รวมถึงหน่วยรบพิเศษของกองทัพบก ได้สร้างแบบจำลองบ้านพักของมาดูโรขึ้นมาเพื่อฝึกซ้อมการเข้าควบคุมตัว
.
ขณะที่ สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐ หรือซีไอเอ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินตั้งแต่เดือนสิงหาคม เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตและการเคลื่อนไหวของมาดูโร ทำให้สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระหว่างปฏิบัติการ
.
รายงานระบุว่า คำสั่งอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับปฏิบัติการดังกล่าว ถูกลงนามโดยทรัมป์ในช่วงดึกของคืนวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐฯ ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะกลายเป็นชนวนความตึงเครียดครั้งใหม่ในภูมิภาคละตินอเมริกา และจุดประกายคำถามสำคัญต่อทิศทางนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา