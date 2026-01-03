ทั่วโลกส่งเสียงประณาม-สนับสนุนสหรัฐฯ บุกจับ 'มาดูโร' ด้านอังกฤษโร่ออกตัว 'ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง'

นานาชาติทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นประณามและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา รวมถึงการบุกจับประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร พร้อมภรรยา วันนี้ (3 ม.ค.)
- กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย
"เช้านี้สหรัฐอเมริกาได้ก่อการรุกรานทางอาวุธต่อเวเนซุเอลา นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งและสมควรถูกประณาม"
"ข้ออ้างที่ใช้ในการการกระทำดังกล่าวไม่มีมูลความจริง ความเป็นปรปักษ์ทางอุดมการณ์ได้เอาชนะหลักการปฏิบัติทางธุรกิจและความเต็มใจที่จะสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความแน่นอน"
"ในสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ และมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาทางออกผ่านการเจรจา"
"ละตินอเมริกาต้องคงสถานะเป็นเขตสันติภาพ ดังที่ได้ประกาศไว้ในปี 2014 และเวเนซุเอลาจะต้องได้รับการรับประกันสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงทำลายล้างใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการทางทหารจากภายนอก"
"เราสนับสนุนแถลงการณ์ของทางการเวเนซุเอลาและผู้นำประเทศในละตินอเมริกาที่เรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยทันที"
- ประธานาธิบดี ฮาเวียร์ มิเลอี แห่งอาร์เจนตินา
"เสรีภาพก้าวไปข้างหน้า เสรีภาพจงเจริญ" มิเลอี ซึ่งเป็นพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เขียนไว้
มิเลอี อัปโหลดวิดีโอคำแถลงบน X โดยในวิดีโอเขาพูดในการประชุมสุดยอดและกล่าวถึง มาดูโร ว่าเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาค และสนับสนุนแรงกดดันที่ ทรัมป์ กำลังกระทำต่อการากัส
"เวลาที่จะใช้แนวทางที่ขี้ขลาดในเรื่องนี้ได้ผ่านไปแล้ว" มิเลอี กล่าว ตามที่ปรากฏในวิดีโอในบัญชี X
- กระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก
"รัฐบาลเม็กซิโกขอประณามและปฏิเสธอย่างรุนแรงต่อปฏิบัติการทางทหารที่กองกำลังติดอาวุธของสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการฝ่ายเดียวในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาต่อเป้าหมายในดินแดนของสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรา 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างชัดเจน"
“เม็กซิโกยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การเจรจาและการพูดคุยเป็นวิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ไขความขัดแย้งที่มีอยู่ และด้วยเหตุนี้จึงยืนยันความเต็มใจที่จะสนับสนุนความพยายามใดๆ ในการอำนวยความสะดวกในการเจรจา การไกล่เกลี่ย หรือการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า”
- นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งอังกฤษ
“ผมต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงก่อน ผมต้องการพูดคุยกับประธานาธิบดี ทรัมป์ ผมต้องการพูดคุยกับพันธมิตร ผมสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า เราไม่ได้เกี่ยวข้อง... และผมพูดและเชื่อเสมอว่า เราทุกคนควรเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ” สตาร์เมอร์ กล่าวในถ้อยแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ของอังกฤษ
- ประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก แห่งเบลารุส
“ประธานาธิบดีแห่งเบลารุสขอประณามอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐฯ ประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ได้เอ่ยถึงผลที่ตามมาเมื่อไม่นานมานี้ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวชาวอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขากล่าวว่า 'มันจะเป็นสงครามเวียดนามครั้งที่สอง และชาวอเมริกันก็ไม่ต้องการมัน'” สำนักข่าว Belta รายงานโดยอ้างคำพูดของ นาตาเลีย ไอส์มอนต์ โฆษกของ ลูคาเชนโก
- ประธานาธิบดี กาเบรียล โนโบอา แห่งเอกวาดอร์
“ถึงเวลาแล้วสำหรับอาชญากรยาเสพติด-ชาวิสตาทั้งหลาย โครงสร้างของพวกเขาจะพังทลายลงในที่สุดทั่วทั้งทวีป” เขากล่าวผ่าน X
“ถึง โครินา มาชาโด, เอ็ดมุนด์ กอนซาเลซ และประชาชนชาวเวเนซุเอลา ถึงเวลาแล้วที่จะทวงคืนประเทศของพวกคุณ พวกคุณมีพันธมิตรอยู่ในเอกวาดอร์”
- กระทรวงการต่างประเทศอุรุกวัย
“รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุรุกวัยตะวันออกกำลังติดตามเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานจากเวเนซุเอลาในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด และด้วยความกังวลอย่างยิ่ง รวมถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ต่อฐานที่มั่นทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของเวเนซุเอลา”
“อุรุกวัยปฏิเสธการแทรกแซงทางทหารโดยประเทศหนึ่งในดินแดนของอีกประเทศหนึ่งมาโดยตลอด และยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการพื้นฐานที่ว่ารัฐต่างๆ ต้องงดเว้นจากการข่มขู่หรือใช้กำลังต่อบูรณภาพแห่งดินแดนหรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใดๆ หรือในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ”
- คาจา คัลลาส ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านกิจการต่างประเทศ
“ดิฉันได้พูดคุยกับ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และเอกอัครราชทูตของเราในกรุงการากัสแล้ว สหภาพยุโรปกำลังติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด”
“สหภาพยุโรปได้ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า มาดูโร ขาดความชอบธรรม และขอสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะต้องได้รับการเคารพ เราเรียกร้องให้มีการยับยั้งชั่งใจ”
- ประธานาธิบดี กาเบรียล โบริก แห่งชิลี
"ในฐานะรัฐบาลแห่งชิลี เราขอแสดงความกังวลและประณามการกระทำทางทหารของสหรัฐอเมริกาในเวเนซุเอลา และเรียกร้องให้มีการแก้ไขวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างสันติ"
"ชิลียืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของเราต่อหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การห้ามใช้กำลัง การไม่แทรกแซง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติ และบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ"
- ประธานาธิบดี กุสตาโว เปโตร แห่งโคลอมเบีย
"รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียมีความกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานเกี่ยวกับการระเบิดและกิจกรรมทางอากาศที่ผิดปกติในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ตลอดจนความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค
"โคลอมเบียยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ การห้ามใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติ ในเรื่องนี้ รัฐบาลโคลอมเบียปฏิเสธการดำเนินการทางทหารฝ่ายเดียวใดๆ ที่อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงหรือเป็นอันตรายต่อประชาชนพลเรือน"
- อยาตอลเลาะห อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน
"สิ่งที่สำคัญคือ เมื่อบุคคลใดตระหนักว่าศัตรูกำลังพยายามอย่างโอหังที่จะบังคับบางสิ่งบางอย่างต่อประเทศ ต่อเจ้าหน้าที่ ต่อรัฐบาล และต่อประชาชน บุคคลนั้นจะต้องยืนหยัดต่อต้านศัตรูอย่างมั่นคง และแสดงความกล้าหาญในการต่อต้าน เราจะไม่ยอมจำนนต่อศัตรู"
"ด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า และด้วยความมั่นใจในการสนับสนุนของประชาชน หากพระเจ้าทรงประสงค์และด้วยพระคุณของพระองค์ เราจะทำให้ศัตรูต้องคุกเข่าลง"
ที่มา: รอยเตอร์