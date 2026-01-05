จะมีให้ได้สงครามโลก!ทรัมป์ไม่หยุดแค่เวเนฯ ฮึ่มเป้าหมายต่อไป'เม็กซิโก-โคลอมเบีย-คิวบา'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งคำเตือนอย่างโต้งๆไปถึงรัฐบาลเม็กซิโก โคลอมเบียและคิวบา ตามหลังกองกำลังพิเศษของสหรัฐฯบุกโจมตีเวเนซุเอลา พร้อมจู่โจมจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร
ความเห็นของทรัมป์มีขึ้นในวันเสาร์(3ม.ค.) ระหว่างปกป้องปฏิบัติการในเวเนซุเอลา เขาให้คำจำกัดความ มาดูโร ว่าเป็น "ก่อการร้ายยาเสพติด" และเมื่อถูกถามว่ามันมีนัยยะใดสำหรับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย ผู้นำสหรัฐฯเน้นย้ำเสียงวิพาษ์วิจารณ์ของเขาที่มีต่อ กุสตาโว เปโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย พันธมิตรของมาดูโร
"เขามีโรงงานโคเคน เขามีโรงงานที่เขาใช้ผลิตโคเคน" ทรัมป์กล่าว พร้อมระบุว่า "เขาต้องระวังก้นตัวเองให้ดี"
ประธานาธิบดีสหรัฐฯยังเน้นย้ำด้วยว่า "คิวบา กำลังเป็นอะไรบางอย่างที่ท้ายที่สุดเราจะพูดถึงเช่นกัน" เขากล่าวพร้อมบ่งชี้ว่าวอชิงตันต้องการ "ช่วยเหลือผู้คนของประเทศที่กำลังล่มสลายนี้" ถือเป็นคำพูดเดียวกับที่ทรัมป์ใช้กล่าว เมื่อครั้งพูดถึงเวเนซุเอลา
"มันมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากในแง่ที่ว่า เราต้องการช่วยประชาชนชาวคิวบา แต่เราก็ต้องการช่วยเหลือผู้คนที่บีบบังคับให้ออกจากคิวบาเช่นกัน และกำลังพักอาศัยอยู่ในประเทศแห่งนี้" ทรัมป์กล่าว
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ กล่าวต่อว่า "จะต้องทำอะไรสักอย่างกับเม็กซิโก" ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบาม ว่าปล่อยให้แก๊งค้ายาเสพติดเข้ามาบริหารควบคุมประเทศ พร้อมพูดเย้ยเชนบามว่าหวาดกลัวกลุ่มค้ายามาก และเมื่อสหรัฐฯเสนอตัวเข้าไปกวาดล้าง ผู้นำหญิงก็ปฏิเสธยืนยันว่าจะจัดการเอง
"พวกเขากำลังควบคุมเม็กซิโก ผมสอบถามเธอไปหลายครั้ง คุณอยากให้เรากำจัดแก๊งค้ายาหรือไม่ เธอตอบว่า ไม่ ไม่ ไม่ ท่านประธานาธิบดี ได้โปรด ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำบางอย่าง" ทรัมป์กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ก่อนหน้านี้
ปฏิบัติการทางทหารของวอชิงตันโหมกระพือเสียงประณามในวงกว้างจากนานาชาติ ในขณะที่ทั้ง 3 ชาติประณามว่ามันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และคุกคามเสถียรภาพในภูมิภาค
กระทรวงกิจการต่างประเทศของเม็กซิโก แถลงประณามอย่างรุนแรงต่อการแทรกแซงของสหรัฐฯ เน้นย้ำว่ามันสั่นคลอนเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างร้ายแรง พร้อมยืนกรานว่าละตินอเมริกาและแคริบเบียนต้องยังคงเป็นโซนแห่งสันติภาพ ส่วนประธานาธิบดีคิวบา ให้จำกัดความเหตุโจมตีว่า "ขี้ขลาดตาขาว เป็นอาชญากรรมและเจ้าเล่ห์เพทุบาย และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันประณาม ขณะที่ผู้นำคิวบาแสดงความกังวลใหญ่หลวง และเน้นย้ำว่ารัฐบาลของเขาปฏิบัติการใช้กำลังทหารแต่เพียงฝ่ายเดียว
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)