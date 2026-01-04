มาดูโรถูกควบคุมตัวบินเข้าสหรัฐฯ ทรัมป์ย้ำชัดฮุบน้ำมัน-บริหารเวเนฯ

เอพี – มาดูโรถูกควบคุมตัวถึงอเมริกาแล้ว หลังถูกทหารอเมริกันบุกรวบกลางดึก ซึ่งทรัมป์อวดอ้างว่า จะเปิดทางให้อเมริกาเข้า “ควบคุม” เวเนซุเอลา และนำทรัพยากรน้ำมันมากมายมหาศาลไปขายให้ประเทศต่างๆ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายตั้งคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมของปฏิบัติการนี้ ซึ่งดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ
นิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลาที่ถูกโค่นแบบสายฟ้าแลบ เดินทางถึงสนามบินขนาดเล็กในนิวยอร์กเมื่อคืนวันเสาร์ (3 ม.ค.) ภายหลังอเมริกาบุกรวบตัวพร้อมกับภรรยา ซิเลีย ฟลอเรส จากบ้านพักที่ค่ายทหารในกรุงการากัสกลางดึก ซึ่งรัฐบาลมาดูโรโจมตีว่า เป็นการกระทำของพวกจักรวรรดินิยม โดยทั้งคู่ถูกอเมริกากล่าวหาว่า มีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดก่อการร้ายด้วยยาเสพติด
ปฏิบัติการนี้เป็นการปิดฉากมาตรการกดดันของคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อมาดูโร ผู้นำเผด็จการของเวเนซุเอลา และการซุ่มวางแผนนานนับเดือนที่นำไปสู่การดำเนินการที่แน่วแน่ที่สุดของอเมริกาในการเปลี่ยนระบอบในประเทศอื่นนับจากรุกรานอิรักเมื่อปี 2003
รองประธานาธิบดีเดลซี โรดริเกซของเวเนซุเอลา ที่ได้รับแต่งตั้งจากศาลสูงให้รับหน้าที่ประธานาธิบดีเฉพาะกาล เรียกร้องให้อเมริกาปล่อยมาดูโรที่ยังถือเป็นผู้นำที่ชอบธรรมของเวเนซุเอลา
โรดริเกซสำทับว่า พลเรือนและทหารเวเนซุเอลาจำนวนหนึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการของอเมริกา ขณะที่ทรัมป์ระบุว่า มีทหารอเมริกันบางคนได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ภายหลังการจับกุมมาดูโรไม่นาน ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่รีสอร์ตส่วนตัวในฟลอริดาเกี่ยวกับแผนการฉวยจังหวะที่เกิดสุญญากาศผู้นำเพื่อ “แก้ไข” โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและนำน้ำมันจำนวนมากของเวเนซุเอลาไปขายให้ประเทศอื่นๆ พร้อมสำทับว่า อเมริกาจะเข้าควบคุมเวเนซุเอลา
คณะบริหารของทรัมป์อ้างว่า การปลดมาดูโรเป็นขั้นตอนในการลดการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่อเมริกา ตัวทรัมป์เองยังบอกว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะช่วยบริหารเวเนซุเอลาจนกว่าจะสามารถถ่ายโอนอำนาจอย่างปลอดภัย เหมาะสม และยุติธรรม
อย่างไรก็ดี สถานีทีวีของทางการเวเนซุเอลายังคงเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อสนับสนุนมาดูโร และถ่ายทอดสดการชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนมาดูโรในการากัส
ทรัมป์ยังคุยว่า ปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนี้เป็นคำเตือนสำหรับผู้ใดก็ตามที่คุกคามอธิปไตยหรือเป็นภัยต่อชีวิตคนอเมริกัน
ทั้งนี้ มาดูโรและเจ้าหน้าที่หลายคนของเวเนซุเอลาถูกฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดก่อการร้ายด้วยยาเสพติดในปี 2020 และเมื่อวันเสาร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เปิดเผยคำฟ้องร้องใหม่ต่อมาดูโรและภรรยา โดยบรรยายว่า คณะบริหารของมาดูโรเป็นรัฐบาลที่ทุจริตและไร้ความชอบธรรมเนื่องจากดำเนินการส่งโคเคนเข้าสู่อเมริกา
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา คณะบริหารของทรัมป์ระดมกำลังและโจมตีเรือในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุรแปซิฟิกด้านตะวันออกหลายครั้งโดยกล่าวหาว่า เรือเหล่านั้นลักลอบขนยาเสพติด สัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (ซีไอเอ) อยู่เบื้องหลังการส่งโดรนโจมตีบริเวณท่าเรือที่เชื่อว่า แก๊งยาเสพติดใช้ขนถ่ายยา ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการโจมตีดินแดนเวเนซุเอลาโดยตรงที่เป็นที่รับรู้ครั้งแรกนับจากอเมริกาเริ่มโจมตีเรือในบริเวณดังกล่าวเมื่อเดือน ก.ย.
ปฏิบัติการจู่โจมเวเนซุเอลาเริ่มต้นขึ้นโดยอาศัยความมืดมิดก่อนรุ่งสางวันเสาร์ ซึ่งทรัมป์บอกว่า อเมริกาดับไฟเกือบทั้งหมดในการากัสขณะส่งกำลังเข้าควบคุมตัวมาดูโรและภรรยา
พลเอกแดน เคน ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯ เผยว่า กองกำลังอเมริกันฝึกปฏิบัติการดังกล่าวนานหลายเดือน และเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมาดูโร ทั้งที่อยู่ อาหาร รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและเสื้อผ้า
แม้ปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จงดงามอย่างที่ทรัมป์คุย แต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่า อเมริกาละเมิดกฎหมายหรือไม่
เอียน แคตซ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศชี้ว่า การจับกุมมาดูโรของอเมริกาอาจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในหลายแง่มุม
ที่นิวยอร์ก คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินัดประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติการของอเมริกาในเวเนซุเอลาในช่วงเช้าวันจันทร์ (5 ม.ค.) ตามคำขอของโคลอมเบีย
ขณะเดียวกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติของอเมริกาจากทั้งสองพรรคต่างคัดค้านการโจมตีเรือที่ต้องสงสัยขนยาเสพติดก่อนหน้านี้ นอกจากนั้นคองเกรสส์ยังไม่ได้อนุมัติการใช้กำลังทหารสำหรับปฏิบัติการดังกล่าว
จิม ไฮมส์ สมาชิกคณะกรรมาธิการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต บอกว่า ไม่พบหลักฐานที่ช่วยรับรองการโจมตีเวเนซุเอลาของทรัมป์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคองเกรสส์ พร้อมเรียกร้องให้คณะบริหารบรรยายสรุปแผนการรับประกันเสถียรภาพในภูมิภาคและเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการตัดสินใจดำเนินการดังกล่าว