เวเนซุเอลาจัดพิธีสาบานตนทหารใหม่ 5,600 คน ท่ามกลางการคุกคามของสหรัฐฯ

กองทัพเวเนซุเอลาทำพิธีสาบานตัวรับทหารใหม่เข้าประจำการจำนวน 5,600 นายเมื่อวันเสาร์ (6 ธ.ค.) ขณะที่สหรัฐฯกำลังเพิ่มแรงบีบคั้นทางทหารต่อประเทศผู้ผลิตน้ำมันในละตินอเมริการายนี้
ประธานาธิบดีนิโคลาส มารูโด ของเวเนซุเอลา กำลังรณรงค์รับสมัครทหารใหม่เพิ่มมากขึ้น ในเวลาเดียวกับที่สหรัฐฯจัดส่งกองเรือรบ ซึ่งมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลกรวมอยู่ด้วย เข้าสู่ทะเลแคริบเบียน ด้วยข้ออ้างว่าเพื่อสู้รบปราบปรามการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ กองกำลังของอเมริกันได้ถล่มโจมตีเรือในน่านน้ำบริเวณนี้ซึ่งพวกเขากล่าวหาโดยไม่เคยแสดงหลักฐานว่าเป็นพวกค้ายาเสพติดไปอย่างน้อย 22 ลำ ทำให้มีผู้ถูกสังหารไปอย่างน้อยที่สุด 83 คน
วอชิงตันกล่าวหาว่า มาดูโร เป็นผู้นำของแก๊งค้ายาเสพติดที่มีชื่อว่า Cartel of the Suns รวมทั้งได้ประกาศให้แก๊งนี้ซึ่งมีชื่อในภาษาสเปนว่า Cartel de los Soles นี้ เป็นองค์การก่อการร้ายไปตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ขณะที่ มาดูโร ตอบโต้ว่าฝ่ายอเมริกันระดมกำลังทหารจำนวนมากเข้ามาเช่นนี้ ก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะโค่นล้มเขา และยึดแหล่งน้ำมันสำรองอันอุดมสมบูรณ์ของเวเนซุเอลา
“ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ เราก็จะไม่อนุญาตให้กองกำลังจักรวรรดินิยมเข้ามารุกราน” พ.อ.กาเบียล อเลจานโดร เรนดอน วิลเชซ ประกาศในวันเสาร์ (6) ระหว่างพิธีสาบานตัวของทหารใหม่ ซึ่งจัดขึ้นที่ ฟูเอร์เต ติอูนา ค่ายทหารใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลา ที่ตั้งอยู่ในกรุงการากัส
ตามตัวเลขข้อมูลอย่างเป็นทางการ เวเนซุเอลามีกำลังทหาร 200,000 นาย และตำรวจอีก 200,000 นาย
ในวันเสาร์เช่นกัน มีอดีตผู้ว่าการรัฐที่เป็นฝ่ายค้านคนหนึ่งเสียชีวิตในคุก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขากำลังถูกคุมขังด้วยข้อหาก่อการร้าย และปลุกปั่นยุยง ทั้งนี้ตามการแถลงของกลุ่มสิทธิมนุษยชน
อัลเฟรโด ดิอัซ วัย 55 ปี กลายเป็นสมาชิกฝ่ายค้านอย่างน้อยคนที่ 6 แล้วซึ่งเสียชีวิตขณะอยู่ในเรือนจำ นับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2024 เป็นต้นมา
ฝ่ายค้านเหล่านี้ถูกจับกุมภายหลังการประท้วงที่ปะทุขึ้นจากการเลือกตั้งในเดือน ก.ค. ปีที่แล้ว ซึ่ง มาดูโร อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ชนะได้ครองตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 3 ถึงแม้ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งด้วยวิธีต่างๆ อย่างโจ๋งครึ่ม
ดิอัซ ซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐนูเอบา เอสปาร์ตา ในช่วงปี 2017 ถึง 2021 “ถูกคุมขังและถูกแยกไปขังเดี่ยวเป็นเวลา 1 ปีแล้ว โดยที่มีเฉพาะบุตรสาวของเขาเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมตัวเขาได้ และก็ได้เยี่ยมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น” เป็นคำแถลงของ อัลเฟรโด โรเมโร ผู้อำนวยการของกลุ่มเอ็นจีโอ โฟโร เพนัล ซึ่งมุ่งพิทักษ์ปกป้องพวกนักโทษทางการเมือง
กลุ่มนี้บอกว่า ในเวเนซุเอลาเวลานี้มีนักโทษการเมืองอยู่อย่างน้อย 887 คน
(ที่มา: เอเอฟพี)