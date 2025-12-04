ตรรกะวิบัติ!จวกทรัมป์ประกาศสงครามยาเสพติด แต่อภัยโทษอดีตผู้นำฮอนดูรัสส่งโคเคนเข้าอเมริกา

ทรัมป์กร้าว พร้อมโจมตีทุกประเทศที่ขนยาเสพติดเข้าอเมริกา ชี้นอกจากเวเนซุเอลา ยังมีโคลอมเบียที่ผลิตและส่งโคเคนไปขายในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นสัปดาห์ เขากลับอภัยโทษอดีตผู้นำฮอนดูรัสที่ต้องโทษจำคุก 45 ปีฐานสมรู้ร่วมคิดส่งโคเคนกว่า 400 ตันเข้าอเมริกา
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างประชุมรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคาร (2 ธ.ค.) ว่า ประเทศใดก็ตามที่ลักลอบส่งยาเสพติดเข้าสู่อเมริกาอาจเป็นเป้าหมายในการโจมตีภาคพื้นดิน
“ไม่ใช่แค่เวเนซุเอลา แต่ได้ยินมาว่า โคลอมเบียก็มีโรงงานผลิตโคเคนและส่งขายในอเมริกา”
ทางด้านประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตรของโคลอมเบีย ตอบโต้ทรัมป์ผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า โคลอมเบียทลายห้องแล็บผลิตยาเสพติดทุก 40 นาทีโดยไม่ต้องใช้ขีปนาวุธ
เปโตรที่ถูกคณะบริหารสหรัฐฯ แซงก์ชัน ยังชวนทรัมป์เข้าร่วมโครงการปราบปรามยาเสพติดของโคลอมเบีย แต่เตือนผู้นำสหรัฐฯ ว่า การโจมตีอธิปไตยของโคลอมเบียหมายถึงการประกาศสงคราม
ทั้งนี้ ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือที่อเมริกากล่าวหาว่า ลักลอบขนยาเสพติดในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยขีปนาวุธตั้งแต่เดือนกันยายน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 80 คน ท่ามกลางเสียงวิจารณ์และการตั้งคำถามจากพรรคเดโมแครตตลอดจนถึงนักวิชาการว่า การโจมตีดังกล่าวมีความชอบธรรมทางกฎหมายหรือไม่
กองทัพอเมริกายังส่งกำลังและอาวุธประจำการในแคริบเบียนเพื่อเพิ่มความกดดันประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโรของเวเนซุเอลาที่มีพรมแดนติดกับโคลอมเบีย นอกจากนั้นทรัมป์ยังส่งสัญญาณว่า อาจเข้าแทรกแซงทางทหารในเวเนซุเอลา โดยคณะบริหารสหรัฐฯ กล่าวหามาดูโรมีบทบาทสำคัญในการส่งยาเสพติดเข้าอเมริกา ทว่า ผู้นำเวเนซุเอลาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันจันทร์ (1 ธ.ค.) ทรัมป์ที่ประกาศตัวเป็นศัตรูที่จะไม่ยอมประนีประนอมกับยาเสพติด กลับอภัยโทษให้ฮวน ออร์ลันโด เฮอร์นันเดซ อดีตประธานาธิบดีฮอนดูรัส ที่ถูกตัดสินจำคุก 45 ปีโทษฐานสมรู้ร่วมคิดนำเข้าโคเคนจำนวนมากสู่อเมริกา
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารถึงสาเหตุการตัดสินใจดังกล่าวว่า เนื่องจากได้รับการร้องขอจากคนฮอนดูรัส และรู้สึกดีกับสิ่งที่ทำลงไป พร้อมกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่า เฮอร์นันเดซเป็นเหยื่อการล่าแม่มดของคณะบริหารของอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมในสมัยไบเดนระบุว่า เฮอร์นันเดซที่เป็นประธานาธิบดีฮอนดูรัสระหว่างปี 2014-2022 บริหารประเทศในรูปรัฐยาเสพติด เนื่องจากใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยการรับสินบนหลายล้านดอลลาร์เพื่อคุ้มกันการจัดส่งโคเคนเข้าสู่อเมริกา รวมทั้งยังใช้สินบนที่ได้มาส่งเสริมสถานะทางการเมืองของตนเอง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯสมัยไบเดนยังระบุว่า เฮอร์นันเดซเป็นศูนย์กลางการสมรู้ร่วมคิดในการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก และใช้อำนาจในการอำนวยความสะดวกการนำโคเคนกว่า 400 ตันเข้าสู่อเมริกา
ศาลแมนฮัตตันตัดสินว่า เฮอร์นันเดซมีความผิดจริงเมื่อเดือนมี.ค.ปีที่แล้ว ขณะที่เจ้าตัวแก้ต่างว่า พวกผู้ค้ายาให้การใส่ร้ายเนื่องจากตนเองมีบทบาทในการส่งผู้กระทำผิดเหล่านั้นไปให้อเมริกา และระหว่างรับโทษ เขาได้ส่งจดหมายถึงทรัมป์โดยบอกว่า ตนเองเป็นเป้าหมายทางการเมืองของคณะบริหารไบเดนเช่นเดียวกับทรัมป์
ฮอนดูรัสกลายเป็นฮับการส่งออกโคเคนภายหลังการรัฐประหารในปี 2009 ซึ่งนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและเปิดช่องให้แก๊งยาเสพติดสั่งสมอิทธิพล ประเทศยากจนที่มีประชากรราว 11 ล้านคนแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความรุนแรงที่สุดในโลก จากการที่แก๊งต่างๆ ต่อสู้กันเพื่อควบคุมเส้นทางขนยาเสพติด
ในช่วงที่เฮอร์นันเดซรับตำแหน่ง มีชาวฮอนดูรัสนับแสนอพยพไปอเมริกาเพื่อหนีการรีดไถและความรุนแรงของแก๊งค้ายา
วิลล์ ฟรีแมน นักวิชาการของสภาวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มคลังสมองในอเมริกา วิจารณ์ว่า การอภัยโทษเฮอร์นันเดซไม่ได้กระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของอเมริกาเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายโดยตรงกับผลประโยชน์ของชาติ
ดิ๊ก เดอร์บิน วุฒิสมาชิกเดโมแครตและสมาชิกคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภา โจมตีว่า การอภัยโทษของทรัมป์ไม่ใช่สิ่งที่ประธานาธิบดีที่ป่าวประกาศว่า จะทำให้ประชาชนพ้นจากภัยยาเสพติดควรทำ
(ที่มา: รอยเตอร์/MGRonline)