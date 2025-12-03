ไม่สนหน้าไหน!ทรัมป์ขู่จะโจมตีชาติใดก็ตาม ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้าสหรัฐฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(2ธ.ค.) เตือนเสียงเข้มว่า ชาติใดก็ตามที่ลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเข้าสู่อเมริกา ประเทศนั้นๆอาจถูกโจมตี
"ใครก็ตามที่ทำเรื่องดังกล่าวและขายยาเสพติดเข้าสู่ประเทศของเรา จะต้องเผชิญกับการโจมตี" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาว หลังจากหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการไหลบ่าเข้ามาของโคเคนจากโคลอมเบียขึ้นมาหารือ
ประธานาธิบดีกุสตาโว เปโตร ของโคลอมเลีย ตอบโต้ ทรรัมป์ ในทันที ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่าประเทศของเขาทำลายห้องปฏิบัติการผลิตยาเสพติดในทุกๆ 40 นาที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ขีปนาวุธใดๆ
ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทรัมป์ เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือหลายลำในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของพวกลักลอบขนยาเสพติด สังหารผู้คนไปหลายสิบราย ผ่านการยิงขีปนาวุธใส่เป้าหมายเหล่านั้น
กองทัพสหรัฐฯได้เสริมกำลังในแคริบเบียน ท่ามกลางความตึงเครียดที่ร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆระหว่างทรัมป์กับนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ที่มีชายแดนติดกับโคลอมเบีย
รัฐบาลทรัมป์ กล่าวหาว่า มาดูโร มีบทบาทสำคัญในการป้อนยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข่นฆ่าชาวอเมริกา คำกล่าวอ้างที่ทาง มาดูโร ปฏิเสธ และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรัมป์ บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่กองทัพสหรัฐฯจะเข้าแทรกแซงในเวเนซุเอลา
ในวันอังคาร(2ธ.ค.) ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า ประเทศใดก็ตาม ที่กำลังส่งยาเสพติดผิดกฎหมายเข้าสู่สหรัฐฯ อาจเผชิญกับการโจมตีทางภาคพื้น ไม่ใช่แค่เวเนซุเอลา "ผมได้ยินมาว่าโคลอมเบียผลิตโคเคน พวกเขามีโรงงานผลิตโคเคน และจากนั้นพวกเขาก็ขายโคเคนให้เรา" ทรัมป์กล่าว
เปโตร ซึ่งโดยส่วนตัวถูกรัฐบาลทรัมป์คว่ำบาตร ได้เชิญประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้าร่วมในปฏิบัติการเชิงรุกต่อต้านยาเสพติดของประเทศ แต่เตือนว่า "อย่าคุกคามอธิปไตยของเรา จงอย่าปลุกเสือจากัวร์ การโจมตีอธิปไตยของเราเท่ากับเป็นการประกาศสงคราม"
(ที่มา:รอยเตอร์)