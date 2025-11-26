อ่านทะลุ! เวเนซุเอลาจวกอเมริกาขึ้นบัญชีแก๊งค้ายาเป็นองค์การก่อการร้าย แค่ข้ออ้างโค่น ‘มาดูโร’ หวังฮุบแหล่งทรัพยากรน้ำมัน

อเมริกาขึ้นบัญชี กลุ่ม “คาร์เทล เดอ ลอส โซลส์” เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ปูทางเพิ่มมาตรการแซงก์ชัน ด้านรัฐบาลเวเนซุเอลาเยาะวอชิงตันแค่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับโค่นล้ม “มาดูโร” และเข้ายึดทรัพยากรธรรมชาติของเวเนซุเอลา
มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศเมื่อต้นเดือนว่า อเมริกาจะขึ้นบัญชีคาร์เทล เดอ ลอส โซลส์ เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ (เอฟทีโอ) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการส่งยาเสพติดผิดกฎหมายเข้าสู่อเมริกา
ขณะ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ สำทับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า การประกาศดังกล่าวจะเปิดทางให้อเมริกามีทางเลือกใหม่ๆ ในการจัดการกลุ่มก่อการร้ายนี้
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่า คาร์เทล เดอ ลอส โซลส์ มีประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ของเวเนซุเอลาเป็นผู้นำ และ แก๊งเทรน ดี อารากัว ซึ่งถูกวอชิงตันขึ้นบัญชีเป็นเอฟทีโอมาก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับมาดูโรเช่นเดียวกัน มีการร่วมมือกันส่งยาเสพติดผิดกฎหมายเข้าสู่อเมริกา
มาดูโรและรัฐบาลเวเนซุเอลายืนยันมาตลอดว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม พร้อมกล่าวหาอเมริกาต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเวเนซุเอลา เพื่อเข้าควบคุมทรัพยากรธรรมชาติของประเทศละตินอเมริกาแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์
อีวาน กิล รัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลา โพสต์บนเทเลแกรมเมื่อวันจันทร์ (24 พ.ย.) ภายหลังจากที่อเมริกาประกาศอย่างเป็นทางการว่า คาร์เทล เดอ ลอส โซลส์เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ว่า เวเนซุเอลาคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการปั้นแต่งเรื่องครั้งใหม่ที่น่าขันของรูบิโอ
กิลเสริมว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการฟื้นการโกหกอย่างชั่วร้ายเพื่อสร้างความชอบธรรมในการแทรกแซงเวเนซุเอลาอย่างผิดกฎหมาย ด้วยความมุ่งหมายโค่นล้มรัฐบาล แต่ความเคลื่อนไหวครั้งใหม่นี้ก็จะล้มเหลวเช่นเดียวกับความพยายามบ่อนทำลายเวเนซุเอลาหลายครั้งที่ผ่านมา
ทางด้านมาดูโรปรากฏตัวในงานของรัฐบาล 2 งานเมื่อวันจันทร์โดยไม่เอ่ยถึงกรณีคาร์เทล เดอ ลอส โซลส์ แต่ย้ำว่า เวเนซุเอลาจะยังคงเป็นผู้ชนะ
ที่ผ่านมา อเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลกและกองกำลังนาวีอื่นๆ ไปประจำการในน่านน้ำใกล้เวเนซุเอลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดในละตินอเมริกา
คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวหาว่า มาดูโรเป็นผู้นำคาร์เทล เดอ ลอส โซลส์ และตั้งรางวัลนำจับผู้นำเวเนซุเอลา 50 ล้านดอลลาร์
ทว่า เวเนซุเอลาและพันธมิตรยืนยันว่า แก๊งดังกล่าว ไม่มีจริงด้วยซ้ำ
ทางด้าน อินไซต์ ไครม์ มูลนิธิที่วิเคราะห์องค์การอาชญากรรม กล่าวเมื่อเดือนสิงหาคมว่า การระบุว่า มาดูโรเป็นหัวหน้าแก๊งยาเสพติดเป็นการสรุปที่ง่ายเกินไป แต่ควรบอกว่า เป็นระบบคอร์รัปชันในเวเนซุเอลาที่ทหารและนักการเมืองแสวงหากำไรจากการร่วมมือกับแก๊งยาเสพติด
วิลล์ ฟรีแมน นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับละตินอเมริกา ของสภาวิเทศสัมพันธ์ (Council on Foreign Relations) เห็นด้วยว่า มีแนวโน้มสูงที่มาดูโรในฐานะผู้นำประเทศที่กำกับดูแลกองทัพอยู่อย่างน้อยต้องรู้ว่า ทหารสมรู้ร่วมคิดกับผู้ค้ายาเสพติด อย่างไรก็ดี ยังไม่เคยมีข้อมูลสาธารณะที่ยืนยันว่า มาดูโรควบคุมสั่งการขบวนการค้ายาเสพติด
ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมของปฏิบัติการของอเมริกาในบริเวณทางใต้ของทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งกองทัพสหรัฐฯ โจมตีเรือที่สงสัยว่า ขนยาเสพติดและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 83 คน โดยที่ไม่เคยแสดงหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างดังกล่าว พวกผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่า การโจมตีของอเมริกามีแนวโน้มว่าเป็นการกระทำละเมิดกฎหมายเสียเอง กระทั่งถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าเรือเหล่านั้นขนยาเสพติดจริงก็ตาม
ขณะเดียวกัน อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงคลังสหรัฐฯ ระบุว่า การขึ้นบัญชีคาร์เทล เดอ ลอส โซลส์เป็นเอฟทีโออาจเป็นการเตือนไม่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ข้องเกี่ยวกับแก๊งนี้ รวมทั้งเพิ่มความกดดันต่อรัฐบาลเวเนซุเอลา แต่ไม่สามารถที่จะใช้เป็นเงื่อนไขรองรับปฏิบัติการทางทหารของอเมริกา
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)