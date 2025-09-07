ไม่สนอธิปไตยใคร!ลือทรัมป์คิดใช้ฝูงบินล่องหนF-35โจมตีในเวเนซุเอลา อ้างเล็งเป้าเล่นงานแก๊งยาเสพติด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกสั่งให้ประจำการฝูงบินขับไล่ล่องหน F-35 ในเปอร์โตริโก ท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่าเขากำลังชั่งใจทางเลือกต่างๆสำหรับโจมตีเล่นงานเป้าหมายแก๊งยาเสพติด ที่ปฏิบัติการอยู่ภายในดินแดนของเวเนซุเอลา ตามรายงานของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
ซีเอ็นอ็นอ้างแหล่งข่าวในสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์(5ก.ย.) ว่าเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัย 10 ลำ ถูกส่งไปประจำการ ณ สนามบินแห่งหนึ่งในเปอร์โตริโก ส่วนหนึ่งในปฏิบัติการต่อต้านพวกแก๊งยาเสพติดละตินอเมริกา ที่ถูกวอชิงตันขึ้นบัญชีดำในฐานะ "ก่อการร้ายด้วยยาเสพติด"
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นอ้างแหล่งข่าวหลายคนระบุว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาโจมตีแก๊งลักลอบค้ายาเสพติดภายในเวเนซุเอลา ซึ่งจะเท่ากับเป็นการยกระดับความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับการากัสขึ้นอย่างฉับพลัน ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติอยู่ในภาวะมึนตึงอยู่ก่อนแล้ว
ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา เรียกร้องในวันศุกร์(5ก.ย.) ให้สหรัฐฯละทิ้งแผนใช้ความรุนแรงเปลี่ยนระบอบปกครองในเวเนซุเอลาและในละตินอเมริกาทั้งมวล พร้อมระบุอเมริกาควรเคารพอธิปไตย สิทธิต่อสันติภาพและต่อเอกราชของชาติอื่น "ผมเคารพทรัมป์ ไม่มีความเห็นต่างที่จะนำพาเราเข้าสู่ความขัดแย้งทางทหาร เวเนซุเอลามีความตั้งใจอยู่เสมอสำหรับการทูตและการพูดคุย"
อย่างไรก็ตาม มาดูโร สั่งระดมพลกองทัพเวเนซุเอลา ซึ่งมีกำลังทหารราว 340,000 นาย ท่ามกลางคำขู่ต่างๆนานาของสหรัฐฯ รวมไปถึงทหารกองหนุนและกองกำลังอาสาสมัคร ที่เขาอ้างว่ามีจำนวนเกินกว่า 8 ล้านคน "ถ้าเวเนซุเอลาถูกโจมตี มันจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ติดอาวุธในทันที" เขาบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อช่วงกลางสัปดาห์
ทรัมป์ ในวันศุกร์(5ก.ย.) เน้นว่าสหรัฐฯ "ไม่ได้พูดคุยกัน" เกี่ยวกับการเปลี่ยนการปกครองในเวเนซุเอลา "แต่เรากำลังพูดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่า คุณมีการเลือกตั้งหนึ่งๆ ที่เป็นการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดอย่างมาก นี่ผมพูดอย่างสุภาพแล้วนะ" ประธานาธิบดีอเมริกากล่าว อ้างถึงศึกเลือกตั้งที่นำพา มาดูโร กลับสู่เก้าอี้ผู้นำในเดือนมกราคม ท่ามกลางคำกล่าวหามีการโกงคะแนนโหวต ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี
รายงานข่าวเกี่ยวกับการประจำการฝูงบินขับไล่ล่องหน F-35 มีขึ้นต่อเนื่องเพิ่มเติมจากกรณีที่กองทัพเรือสหรัฐฯได้มีการเสริมกำลังทางใต้ของแคริบเบียน บริเวณที่เรือรบอเมริก นาวิกโยธินจำนวนมาก เช่นเดียวกับเรือดำน้ำโจมตีเร็วพลังงานนิวเคลียร์ ถูกส่งเข้าประจำการบริเวณรอบนอกประชิดกับน่านน้ำเขตแดนของเวเนซุเอลา
เมื่อวันพฤหัสบดี(4ก.ย.) กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกล่าวหาเวเนซุเอลา ทำการเคลื่อนไหวยั่วยุขั้นสูง ด้วยการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 2 ลำ บินเฉียดใหช้เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี "ยูเอสเอส เจสัน ดันแฮม"
เรือเจสัน ดันแฮม เป็นหนึ่งในเรือรบของสหรัฐฯอย่างน้อย 7 ลำ ที่ประจำการอยู่ในแคริบเบียน บรรทุกลูกเรือและนาวิกโยธินมากกว่า 4,500 นาย
ต่อมา ทรัมป์ เตือนไปยัง เวเนซุเอลา ว่ากองทัพสหรัฐฯได้รับอนุญาตให้สอยร่วงเครื่องบินรบใดๆ ถ้าบรรดาผู้บังคับการเรือเชื่อว่ามันเป็นภัยคุกคามเรือของพวกเขา "ถ้าพวกเขาทำให้เราอยู่ในสถานะที่เป็นอันตราย พวกเขาจะถูกสอยร่วง"
ทางกระทรวงสื่อสารของเวเนซุเอลา ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯจะประจำการฝูงบิน F-35 หรือกรณีที่อเมริกาอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ของเวเนซูเอลา บินเหนือเรือรบของสหรัฐฯ
(ที่มา:อัลจาซีราห์/ซีเอ็นเอ็น)