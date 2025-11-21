ใกล้บุกทุกขณะ!สหรัฐฯขึ้นบัญชี'ก่อการร้าย'แก๊งค้ายาเอี่ยว'มาดูโร' อ้างความชอบธรรมโจมตีในเวเนฯ

การตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่กำหนดให้แก๊งค้ายาเสพติดที่ทางอเมริกากล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุลา เป็นองค์กรก่อการร้าย คือการมอบทางเลือกต่างๆนานาแก่เพนตากอน จากการเปิดเผยของพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมอเมริกา ท่ามกลางความเป็นไปได้ของปฏิบัติการโจมตีในแผ่นดินชาติในอเมริกาใต้แห่งนี้
เมื่อวันอาทิตย์(16พ.ย.) มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่าอเมริกาจะขึ้นบัญชีดำแก๊ง Cartel de los Soles ในฐานะองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ซึ่งทำให้ใครก็ตามในสหรัฐฯมอบการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมแก่แก๊งนี้ ถือว่ามีความผิดทางอาญา
เฮกเซธ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าววันอเมริกานิวส์ และเนื้อหาบางส่วนที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี(20พ.ย.) ระบุว่าการขึ้นบัญชีดำแก๊งดังกล่าว จะนำมาซึ่งทางเลือกใหม่ๆสำหรับสหรัฐฯ พร้อมบอกว่า "มาดูโร ไม่ใช่ผู้นำที่ได้รับเลือกอย่างถูกต้องตามกฎหมายของเวเนซุเอลา" และเน้นย้ำคำกล่าวหาที่ว่า มาดูโร เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติด
สหรัฐฯกล่าวหาแก๊ง Cartel de los Soles ทำงานร่วมกับแก๊ง gang Tren de Aragua ของเวเนซุเอลา ที่ทางวอชิงตันเคยกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ ในการส่งยาเสพติดผิดกฎหมายเข้ามายังอเมริกา ขณะที่รัฐบาลอเมริกากล่าวหา มาดูโร ว่าบัญชาการแก๊ง Cartel de los Soles แต่ทาง มาดูโร ยืนกรานปฏิเสธ
ครั้นถูกถามว่าการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้หมายความว่า สหรัฐฯอาจโจมตีสินทรัพย์ของมาดูโรและโครงสร้างพื้นฐานในเวเนซุเอลาใช่หรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "มันเปิดทางให้เราทำเช่นนั้น แต่เราจะไม่บอกว่าเรากำลังจะทำแบบนั้นหรือเปล่า" อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ บอกเช่นกันว่าเขาเปิดกว้างสำหรับพูดคุยกับ มาดูโร
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯเสริมกำลังทหารครั้งใหญ่เข้าไปยังภูมิภาค ในนั้นรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดของกองทัพเรืออเมริกา เรือรบอื่นๆอีกอย่างน้อย 8 ลำ และเครื่องบินขับไล่ล่องหนล้ำสมัย F-35
กองทัพสหรัฐฯในภูมิภาคได้ปฏิบัติการโจมตีไปแล้วอย่างน้อย 21 รอบ เล็งเป้าเล่นงานเรือที่กล่าวอ้างว่าเป็นของพวกลักลอบขนยาเสพติด ในแคริบเบียนและแปซิฟิก สังหารผู้คนอย่างน้อย 83 ราย
กลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการใช้ศาลเตี้ยเข่นฆ่าพลเรือนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และพันธมิตรของสหรัฐฯบางส่วนแสดงความกังวลมากขึ้นต่อกรณีที่วอชิงตันอาจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ขณะที่ มาดูโร เน้นย้ำคำกล่าวหาที่ว่าการเสริมกำลังทหารของอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อโค่นเขาลงจากอำนาจ
วอชิงตันในเดือนสิงหาคม เพิ่มรางวัลสำหรับการแจ้งข้อมูลที่นำไปสู่การจับกัมมาดูโร เป็น 50 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาเขาเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและแก๊งอาญากรรมต่างๆนานา คำกล่าวหาที่ทาง มาดูโร ปฏิเสธ
(ที่มา:รอยเตอร์)