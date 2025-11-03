ตั้งท่าบุกจริง!สื่อแฉสหรัฐฯระดมทหาร1.6หมื่นประชิดเวเนฯ ท่ามกลางคำกล่าวหา'จัดฉากทำสงคราม'

สหรัฐฯกำลังประจำการกองทหารมหึมาในพื้นที่หนึ่งใกล้เวเนซุเอลา ในนั้นรวมถึงทหาร 10,000 นายและกะลาสี 6,000 นาย ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์ ความเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ว่าพวกเขามีแผนยกระดับปฏิบัติการในภูมิภาค
อเมริกากล่าวหาเวเนซุเอลาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่าให้ความช่วยเหลือ "พวกก่อการร้ายยาเสพติด" และกำหนดมาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมเล่นงานประเทศแห่งนี้ ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐฯยังโจมตีเรือไปแล้วราวๆ 10 กว่าลำนับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา อ้างว่ามันเป็นเรือของพวกลักลอบขนยาเสพติด
นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และกล่าวหาสหรัฐฯว่ากำลัง "เสกสรรปั้นแต่งสงครามใหม่" จากความเคลื่อนไหวเดินหน้าเสริมกำลังทหารอย่างต่อเนื่อง
รายงานของวอชิงตันโพสต์ ระบุว่าเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ 8 ลำ เรือปฏิบัติการพิเศษ 1 ลำ และเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ลำหนึ่ง อยู่ในแคริบเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์.ฟอร์ด คาดหมายว่าจะเดินทางมาถึงพร้อมกับเรือทหารอีก 3 ลำในสัปดาห์หน้า รวมแล้วมีบุคลากรทางทหารทั้งสิ้นกว่า 4,000 นาย
นอกเหนือจากนี้แล้ว สหรัฐฯยังส่งฝูงบินรบ F-35 เข้าไปประจำการที่ฐานทัพของอเมริกาแห่งหนึ่งในปอร์โตริโก ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์อ้างอิงภาพถ่ายทางดาวเทียม
โรอัน เบร์ก ผู้อำนวยการโครงการอเมริกา ของศูนย์การศึกษาด้านยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ (CSIS) ให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ว่า การเดินทางมาของเรือบรรทุกเครื่องบิน บ่งชี้ว่าวอชิงตันอาจมีแผนขยายปฏิบัติการไปไกลเกินกว่าการต่อต้านยาเสพติด พร้อมระบุประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีเวลา 1 เดือนสำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญ ก่อนที่จะจำเป็นต้องปรับภารกิจของกองกำลังทั้งหลายเหล่านี้
สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่า ทำเนียบขาวกำลังชั่งใจในความเป็นไปได้ที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลา โดย ริค สกอตต์ วุฒิสมาชิก ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซีบีเอสในสัปดาห์ที่แล้ว เตือนว่าวันเวลาของมาดูโรเหลือน้อยแล้ว ขณะที่วอชิงตันโพสต์อ้างในวันพฤหัสบดี(30ต.ค.) ว่าอเมริกาได้กำหนดเป้าหมายบางส่วนแล้ว ในนั้นรวมถึงที่ตั้งทางทหารที่กล่าวอ้างว่าถูกใช้งานโดยพวกลักลอบขนยาเสพติด
อย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้ ทรัมป์ตอบในวันศุกร์(31ต.ค.) ว่า "ไม่ มันไม่เป็นความจริง" แต่กระนั้นเมื่อเดือนที่แล้ว ทรัมป์ เคยยอมรับเองว่าได้สั่งการให้ทางซีไอเอปฏิบัติการลับถึงตายในภูมิภาค
(ที่มา:วอชิงตันโพสต์/อาร์ทีนิวส์)