ราวกับล่าอาณานิคม!ทรัมป์บีบปิดตายน่านฟ้าเวเนฯ อ้างจัดการกับพวกค้ายา-ค้ามนุษย์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันเสาร์(29พ.ย.) ระบุควรพิจารณาปิดตายน่านฟ้าเหนือและโดยรอบเวเนซุเอลาทั้งหมด แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม โหมกระพือความกังวลและความสับสนในการากัส รวมถึงเรียกเสียงโวยวายว่ามันเป็นคำขู่ของพวกล่าอาณานิคม ในขณะที่วอชิงตันยกระดับกดดันรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร
"ถึงทุกสายการบิน พวกนักบิน พ่อค้ายาเสพติดและพวกค้ามนุษย์ โปรดพิจารณาปิดน่านฟ้าเหนือและโดยรอบเวเนซุเอลาทั้งหมด" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียล
พวกเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการติดต่อจากสำนักข่าวรอยเตอร์ ยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจกับถ้อยแถลงของทรัมป์ และไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯในการบังคับปิดน่านฟ้าเวเนซุเอลา ขณะที่เพนตากอนยังไม่ขอออกความเห็นและทำเนียบขาวไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในช่วงบ่ายวันเสาร์(29พ.ย.) รัฐบาลเวเนซุเลา ประณามความเห็นของทรัมป์ ให้คำจำกัดความว่ามันเป็นคำขู่ของพวกล่าอาณานิคมที่มีต่ออธิปไตยของประเทศและไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
เดวิด เดปทูลา นายพลปลดกษียณ ผู้เคยบัญชาการเขตห้ามบินเหนือทางเหนือของอิรักในปี 1998 และ 1999 แสดงความคิดเห็นว่า ถ้อยแถลงของทรัมป์ก่อคำถามต่างๆนานามากกว่าคำตอบ การบังคับใช้เขตห้ามบินเหนือเวเนซุลาอาจจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลและต้องมีแผน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการปิดน่านฟ้านั้นๆ
รัฐบาลทรัมป์กำลังชั่งน้ำหนักทางเลือกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลา ในการต่อสู้กับสิ่งที่เรียกพวกเขากล่าวหาว่า มาดูโร มีบทบาทในการลักลอบป้อนยาเสพติดผิดกฎหมายเข้าสู่สหรัฐฯ ที่คร่าชีวิตชาวอเมริกาจำนวนมาก อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเวเนซุเอลาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย
รอยเตอร์รายงานว่าทางเลือกต่างๆที่กำลังอยู่ภายใต้การพิจารณาของสหรัฐฯ ในนั้นรวมถึงความพยายามโค่นมาดูโร และกองทัพอเมริกาเตรียมยกระดับสู่ขั้นใหม่ของปฏิบัติการ ตามหลังเสริมกำลังทหารครั้งใหญ่ในแคริบเบียน และดำเนินการโจมตีเรือพวกผู้ต้องสงสัยค้ายานอกชายฝั่งเวเนซุเอลามานานเกือบ 3 เดือน นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังออกคำสั่งให้ซีไอเอ ปฏิบัติการลับในประเทศแถบอเมริกาใต้แห่งนี้ด้วย
มาดูโร ที่อยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปี 2013 กล่าวอ้างว่า ทรัมป์ กำลังหาทางโค่นล้มเขา และบอกว่าพลเมืองเวเนซุเอลาและกองทัพจะต่อต้านความพยายามดังกล่าว
ทรัมป์บอกกับกำลังพลเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ว่าสหรัฐฯจะเริ่มปฏิบัติการทางบกเร็วๆนี้ เพื่อหยุดพวกค้ายาเสพติดเวเนซุเอลา ความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านในการากัส "มันไม่ยุติธรรม เพราะว่าผู้คนจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน ไปทำธุระ ไปเจอหน้าครอบครัว และมันไม่ใช่ความผิดของเราชาวเวเนซุเอลา สำหรับสถานการณ์นี้" มานูเอล โรเมโร ผู้ช่วยกุ๊กรายหนึ่งให้สัมภาษณ์
ถ้อยแถลงของทรัมป์เกี่ยวกับการปิดน่านฟ้าเวเนซุเอลา มีขึ้นหลังจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ(เอฟเอเอ) เตือนว่าสายการบินหลักๆเสี่ยงเผชิญกับความเป็นไปได้ของสถานการณ์อันตรายตอนที่บินเหนือเวเนซุเอลา สืบเนื่องจาก "สถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงเรื่อยๆและความเคลื่อนไหวทางทหารอันเข้มข้นทั้งในและรอบๆประเทศแห่งนี้"
เวเนซุเอลาตอบโต้ด้วยการถอนใบอนุญาตสายการบินระหว่างประเทศ 6 แห่ง ที่ระงับเที่ยวบินที่บินสู่ประเทศของพวกเขา ตามหลังคำเตือนของเอฟเอเอ
(ที่มา:เอเอฟพี)