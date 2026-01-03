เริ่มแล้ว! เกิดระเบิดหลายจุดกลางเมืองหลวง 'เวเนซุเอลา' คาดสหรัฐฯ เปิดฉากโจมตี

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานมีเสียงเครื่องบินและเสียงระเบิดดังสนั่น พร้อมกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือกรุงการากัสเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 ธ.ค.) ขณะที่มีรายงานปัญหาไฟฟ้าดับทางตอนใต้ของเมืองหลวงเวเนซุเอลาใกล้กับฐานทัพขนาดใหญ่
สาเหตุและตำแหน่งที่แน่ชัดของเหตุการณ์ยังไม่เป็นที่แน่ชัดทันที ทว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นการระเบิดหลายครั้งทั่วกรุงการากัส
เจนนิเฟอร์ เจคอบส์ ผู้สื่อข่าว CBS โพสต์ข้อความบน X ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ รับทราบรายงานเกี่ยวกับการระเบิดและเครื่องบินที่บินอยู่เหนือกรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา เมื่อเช้าตรู่ของวันเสาร์ (3)
ทั้งทำเนียบขาวและเพนตากอนยังไม่ตอบคำขอสัมภาษณ์จากผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ในทันที
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เคยออกมาขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะปฏิบัติการโจมตีทางบกในเวเนซุเอลา เขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเป้าหมายอย่างเป็นทางการ แต่ได้กดดันประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร อย่างลับๆ ให้รีบหนีออกนอกประเทศ
ทรัมป์ ยังกล่าวเมื่อวันจันทร์ (29 ธ.ค.) ว่าจะเป็นเรื่อง "ฉลาด" หาก มาดูโร ยอมลงจากอำนาจโดยดี
ด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
สหรัฐฯ ได้เสริมกำลังทางทหารครั้งใหญ่ในภูมิภาคนี้ รวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือรบ และเครื่องบินรบขั้นสูงที่ประจำการอยู่ในทะเลแคริบเบียน
ทรัมป์ ประกาศ "ปิดล้อม" น้ำมันจากเวเนซุเอลา ขยายมาตรการคว่ำบาตร และโจมตีเรือมากกว่า 20 ลำที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริบเบียน
สัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ กล่าวว่าสหรัฐฯ ได้โจมตี "พื้นที่หนึ่ง" ในเวเนซุเอลาที่เรือบรรทุกใช้ขนถ่ายยาเสพติด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่วอชิงตันดำเนินการทางบกในเวเนซุเอลานับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการกดดัน
ทรัมป์ ไม่ได้ระบุว่า การโจมตีเหล่านั้นดำเนินการโดยสำนักงานข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ) หรือไม่ แต่สื่ออื่นๆ รายงานว่า หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐฯ อยู่เบื้องหลังการโจมตีเหล่านั้น
ทรัมป์ กล่าวหาเวเนซุเอลาว่าส่งยาเสพติดจำนวนมากเข้าสู่สหรัฐฯ และรัฐบาลของเขาได้ทิ้งระเบิดเรือที่มาจากอเมริกาใต้เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยกล่าวหาว่าเรือพวกนี้บรรทุกยาเสพติด
หลายประเทศประณามการโจมตีของสหรัฐฯ ว่าเป็นการสังหารโดนไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม ขณะที่รัฐบาลของ มาดูโร ก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
ที่มา: รอยเตอร์