ใครกล้าก็เข้ามา!เบลารุสแพร่วิดีโอขู่ ประจำการแล้วขีปนาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซีย

เบลารุสเมื่อวันอังคาร(30ธ.ค.) เผยแพร่คลิปวิดีโอในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า การประจำการระบบขีปนาวุธ "โอเรชนิก" ศักยภาพติดหัวรับนิวเคลียร์ของรัสเซีย ในดินแดนของตนเอง พัฒนาการที่จะช่วยเสริมแสนยานุภาพของมอสโกในการยิงขีปนาวุธไปทั่วยุโรป
ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก แห่งเบลารุส พันธมิตรตัวยงของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แถลงเกี่ยวกับการประจำการขีปนาวุธพิสัยปานกลางดังกล่าวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
พวกผู้เชี่ยวชาญตะวันตกบางส่วน ระบุว่าการประจำการครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้ขีปนาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียพุ่งเข้าหาเป้าหมายต่างๆในยุโรปได้รวดเร็วกว่าเดิมเล็กน้อยในกรณีที่เกิดสงคราม ตอกย้ำว่ามอสโกกำลังพึ่งพิงมากขึ้นต่อคำขู่อาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่รัสเซียหาทางห้ามปรามบรรดาชาติสมาชิกนาโต จากการจัดหาอาวุธให้เคียฟที่สามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย
นักวิจัยสหรัฐฯ 2 ราย อ้างอิงการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม ระบุมีความเป็นไปได้ที่มอสโกจะประจำการขีปนาวุธและแท่นยิงเคลื่อนที่ ณ ฐานทัพอากาศเก่าแห่งหนึ่ง ทางตะวันออกของเบลารุส
วิดีโอที่เผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมเบลารุสเมื่อวันอังคาร(30ธ.ค.) ไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของระบบขีปนาวุธ แต่เผยภาพแท่นยิงเคลื่อนที่และลูกเรือ กำลังขับรถไปตามถนนกลางป่าและกองกำลังพิเศษใช้ตาข่ายคลุมอำพรางระบบดังกล่าว
ในวิดีโอเป็นภาพเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังบอกกับทหารว่าระบบนี้ได้ประจำการในหน้าที่การรบอย่างเป็นทางการแล้ว และท่ามกลางฉากหลังที่มีหิมะตกลงมาโปรยปราย เขากล่าวว่ากำลังพลประจำขีปนาวุธ จะมีการฝึกฝนและสอดแนมอยู่เป็นประจำ
มอสโกเคยทดสอบใช้ขีปนาวุธโอเรชนิกติดหัวรบทั่วไป กับเป้าหมายหนึ่งในยูเครนไปแล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2024 หลังจากที่ผ่านมา ปูติน อวดอ้างว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสกัดขีปนาวุธรุ่นนี้ สืบเนื่องจากมันมีความเร็วเหนือกว่าความเร็วเสียง 10 เท่า
(ที่มา:รอยเตอร์)