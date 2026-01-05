ได้แค่โวยวาย!จีนร้องซ้ำหยุดโค่นรบ.เวเนฯ-ปล่อยตัวมาดูโร นักวิเคราะห์ชี้แสนยานุภาพทางทหารปักกิ่งไม่พอตอบโต้สหรัฐฯ

จีนส่งเสียงเรียกร้องอีกครั้งไปยังสหรัฐฯ ให้ปล่อยตัวประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ในทันที หลังจากวอชิงตันปฏิบัติการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ใส่กรุงการากัส เช่นเดียวกับภาคอื่นๆ และลักพาตัวผู้นำประเทศแห่งนี้
ปักกิ่งในวันอาทิตย์(4ม.ค.) ยืนยันว่าความปลอดภัยของมาดูโรและซิเลีย ฟลอเรส ภรรยาของเขา เป็นสิ่งสำคัญในลำดับต้นๆ และเรียกร้องสหรัฐฯ "หยุดโค่นล้มรัฐบาลเวเนซุเอลา" พร้อมเรียกการโจมตีดังกล่าวว่า "ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้ง"
ถือเป็นถ้อยแถลงครั้งที่ 2 ที่จีนเผยแพร่ออกมานับตั้งแต่วันเสาร์(3ม.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยว่าอเมริกาได้เข้าควบคุมตัว มาดูโรและภรรยา พร้อมกับนำตัวพาขึ้นเครื่องบินบินออกนอกประเทศ
เมื่อวันเสาร์(3ม.ค.) ปักกิ่งประณามสหรัฐฯสำหรับพฤติกรรมแสดงอำนาจบาทใหญ่ และใช้กำลังอย่างโจ่งครึ่มกับเวเนซุเอลาและประธานาธิบดีของประเทศ เรียกร้องวอชิงตันให้ยึดถือกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ
แอนดี มอค นักวิจันอาวุโส ณ ศูนย์จีนและโลกาภิวัตน์ เผยว่าปักกิ่งกำลังจับตาสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิด เขาบอกกับอัลจาซีราห์ ว่าคณะผู้แทนของจีนพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวเนซุเอลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนสหรัฐฯลงมือ พร้อมระบุจีนไม่ประหลาดใจกับความเคลื่อนไหวของวอชิงตัน เนื่องจากอเมริกามีความสนใจในทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจในภูมิภาคแถบนี้เป็นอย่างสูง
เมื่อถูกถามว่าทำไมสหรัฐฯถึงลงมือปฏิบัติการดังกล่าว มอค ให้ความเห็นกับอัลจาซีราห์ว่า มันอาจเป็นตัวแทนของยุทธศาสตร์ระยะยาวของอเมริกาในภูมิภาค
"จีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลา" มอคกล่าว แม้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 4%-5% ของการนำเข้าโดยรวมทั้งหมดของประเทศ นอกเหนือจากนี้แล้ว จีนกำลังมีการค้าขายเติบโตขึ้นและมีความสนใจในการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆทั่วละตินอเมริกา นั่นหมายความว่าปักกิ่งกำลังใช้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคแห่งนี้
มอค เตือนว่าถ้ารัฐบาลหนึ่งใดของสหรัฐฯในอนาคต คืนชีพนโยบายสไตล์ลัทธิมอนโร(หลักการที่อเมริกา ประกาศในปี 1823 ว่าจะไม่ยุ่งกับกิจการยุโรป แต่ห้ามมหาอำนาจยุโรปเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือล่าอาณานิคมในทวีปอเมริกา เพราะถือเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ และซีกโลกตะวันตก) มันอาจเพิ่มความตึงเครียดกับจีน ในขณะที่ละตินอเมริกาคือเสาหลักของยุทธาสตร์ซีกโลกใต้ของจีน
แต่กระนั้นดูเหมือนว่า จีนคงตอบโต้ได้อย่างจำกัดต่อเหตุการณ์ต่างๆในเวเนซุเอลา ทำได้เพียงแค่ประท้วงทางการทูต ไม่อาจใช้ Hard Power (อำนาจแข็ง) ซึ่งก็คือการใช้อำนาจทางทหารและเศรษฐกิจเพื่อบังคับให้รัฐอื่นทำตามเป้าหมาย
"ผมคิดว่าจีนเผยแพร่ถ้อยแถลงประณามสหรัฐฯหนักหน่วงมากๆ พวกเขากำลังทำงาร่วมกับชาติอื่นๆในละตินอเมริกาและแคริบเบียน เพื่อพูดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง" Rein ผู้ก่อตั้ง China Market Research Group ให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราห์
Rein มองว่าปักกิ่งมีความกังวลอย่างยิ่ง แต่อีกด้านหนึ่งก็อึดอัดใจ เนื่องจากมีทางเลือกต่างๆอย่างจำกัด "มันมีทางเลือกไม่มากนักที่จีนสามารถทำได้ ไม่ใช่ด้านแสนยานุภาพทางทหาร พวกเขามีฐานทัพทหารเพียง 2 แห่งนอกประเทศจีน ส่วนอเมริกามี 800 แห่ง" เขากล่าวพร้อมเน้นว่า "ในทางประวัติศาสตร์แล้ว จีนไม่ชื่นชอบสงคราม"
"จีนคงแค่เผยแพร่ถ้อยแถลงวิพาษ์วิจารณ์พฤติกรรมของสหรัฐฯ แต่พวกเขาจะไม่ตอบโต้กลับด้วยปฏิบัติการทางทหาร และบางทีพวกเขาคงไม่ตีโต้กลับด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจด้วย" Rein ระบุ
(ที่มา:อัลจาซีราห์)