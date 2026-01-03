จีนประณามสหรัฐฯ ใช้กำลังบุกจับผู้นำเวเนซุเอลา เรียกร้อง 'หยุดละเมิดอธิปไตย-ความมั่นคง' ของชาติอื่น

กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ (3 ม.ค.) ประณามการกระทำของสหรัฐฯ ต่อเวเนซุเอลา ซึ่งปักกิ่งชี้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
“จีนรู้สึกตกใจอย่างยิ่ง และขอประณามอย่างรุนแรงต่อการใช้กำลังของสหรัฐฯ ต่อประเทศอธิปไตย และการใช้กำลังต่อประธานาธิบดีของประเทศหนึ่ง” กระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุ
“จีนขอคัดค้านอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมครอบงำเช่นนี้ของสหรัฐฯ ซึ่งละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ละเมิดอธิปไตยของเวเนซุเอลา และคุกคามสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน เราขอเรียกร้องให้สหรัฐฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ และหยุดการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่น ๆ”
ที่มา : รอยเตอร์