จีนประณามสหรัฐฯ ใช้กำลังบุกจับผู้นำเวเนซุเอลา เรียกร้อง 'หยุดละเมิดอธิปไตย-ความมั่นคง' ของชาติอื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์เมื่อวันเสาร์ (3 ม.ค.) ประณามการกระทำของสหรัฐฯ ต่อเวเนซุเอลา ซึ่งปักกิ่งชี้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

“จีนรู้สึกตกใจอย่างยิ่ง และขอประณามอย่างรุนแรงต่อการใช้กำลังของสหรัฐฯ ต่อประเทศอธิปไตย และการใช้กำลังต่อประธานาธิบดีของประเทศหนึ่ง” กระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุ

“จีนขอคัดค้านอย่างรุนแรงต่อพฤติกรรมครอบงำเช่นนี้ของสหรัฐฯ ซึ่งละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ละเมิดอธิปไตยของเวเนซุเอลา และคุกคามสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน เราขอเรียกร้องให้สหรัฐฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ และหยุดการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่น ๆ”

ที่มา : รอยเตอร์
