จีน พร้อมเป็นสะพานเชื่อม ไกล่เกลี่ยไทย-กัมพูชายุติการสู้รบโดยเร็ว

จีนไม่ประสงค์เห็นไทยและกัมพูชาสู้รบกัน พร้อมเป็นสะพานเชื่อม ไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน หยุดยิงและฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว
วันที่(19ธ.ค.68) เพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เดินทางไปไทยและกัมพูชาเพื่อไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม ในการแถลงข่าวประจำวันที่ 19 ธันวาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและมิตรของไทยและกัมพูชา จีนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบันในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และไม่ประสงค์ที่จะเห็นทั้งสองประเทศเข้าสู่ภาวะสู้รบกัน
จีนเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนของทั้งสองประเทศ และได้พยายามไกล่เกลี่ยตามความประสงค์ของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างเงื่อนไขและเวทีสำหรับการเจรจา
เมื่อวานนี้ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้โทรศัพท์คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและกัมพูชา และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชียได้เดินทางไปไทยและกัมพูชาอีกครั้ง เพื่อไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน หยุดยิงและฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็ว
จีนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและยุติการสู้รบโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของบริเวณแนวชายแดนและประชาชนของทั้งสองประเทศ จีนจะยังคงพยายามส่งเสริมการเจรจาและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม รวมทั้งมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยวีธีของตนเอง