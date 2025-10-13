ทำตัวเองทั้งนั้น!ปักกิ่งตอกสหรัฐฯระวังของเข้าตัว หลังทรัมป์เสนอแบนสายการบินจีนห้ามใช้น่านฟ้ารัสเซีย

ปักกิ่งประณามสหรัฐฯ ต่อข้อเสนอแบนบรรดาสายการบินจีนจากการใช้น่านฟ้ารัสเซีย อ้างว่าเอาเปรียบและแข่งขันไม่ยุติธรรม พร้อมเตือนท้ายที่สุดแล้วมันจะทำร้ายธุรกิจของอเมริกาเอง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสนอห้ามสายการบินต่างๆของจีนบินผ่านน่านฟ้ารัสเซีย ทั้งขาออกและขาเข้าสู่สหรัฐฯ โดยทางกระทรวงคมนาคมของอเมริกาอ้างว่าการใช้น่านฟ้าของรัสเซีย เป็นการเปิดทางให้สายการบินต่างๆของจีนได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรม
กระทรวงการต่างประเทศจีน เตือนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าข้อจำกัดเหล่านี้จะเป็นการทำร้ายบรรดาบริษัทของสหรัฐฯเอง และเรียกร้องให้วอชิงตันพิจารณาผลกระทบของนโยบายดังกล่าวอย่างครอบคลุม
"การห้ามบรรดาสายการบินจีนจากการบินเหนือรัสเซีย ในเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากสหรัฐฯ จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการติดต่อกันระหว่างผู้คน" กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างแถลงข่าว "แทนที่จะลงโทษประเทศอื่นๆและพวกผู้โดยสารทั่วโลก บางทีมันอาจถึงเวลาที่สหรัฐฯจะพิจารณานโยบายของตนเองอย่างจริงๆจังๆและผลกระทบต่อภาคธุรกิจของอเมริกา"
น่านฟ้ารัสเซียเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมเอเชียกับยุโรปและอเมริกาเหนือ ช่วยให้ลดเวลาการบินให้สั้นลง ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงและลดต้นทุนสำหรับสายการบินต่างๆ อย่างไรก็ตามมอสโกห้ามสายการบินตะวันตกจำนวนมากจากการใช้น่านฟ้าในปี 2022 หลังบรรดาชาติตะวันตกปิดน่านฟ้าไม่ต้อนรับเที่ยวบินรัสเซีย ท่ามกลางความขัดแย้งที่ลุกลามในยูเครน แต่ทางบรรดาสายการบินจีนไม่เจอข้อจำกัดแบบเดียวกัน
รายงานข่าวระบุว่า รัฐบาลทรัมป์เรียกสถานการณ์ดังกล่าวว่า "ไม่ยุติธรรม" ระบุมันก่อผลกระทบแง่ลบด้านการแข่งขันแก่บรรดาสายการบินต่างๆของสหรัฐฯเป็นอย่างมาก และขีดเส้นให้สายการบินต่างของจีนตอบสนองภายใน 2 วัน อย่างไรก็ตามคณะผู้ควบคุมกฎระเบียด้านการบินของจีน ไม่แสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวนี้
ข้อเสนอนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แม้สงครามการค้าเมื่อช่วงกลางปีจบลงด้วยข้อตกลงชั่วคราว ทั้งนี้ทรัมป์ขู่รีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 100% เมื่อวันศุกร์(10ต.ค.) ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากจีนยกระดับคุมเข้มการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ ที่มีความสำคัญยิ่งต่ออุตสากรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมป้องกันตนเองของสหรัฐฯ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)