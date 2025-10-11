อยู่นิ่งไม่ไหว! ทูตจีนในกัมพูชา โพสต์แจงจุดยืนเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซัดสื่อตะวันตกเสี้ยมขัดแย้ง

เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาโพสต์แจง ย้ำจุดยืนจีนยุติธรรมและเป็นธรรมต่อไทยและกัมพูชา สนับสนุนทั้งสองฝ่ายยุติข้อพิพาทผ่านการเจรจาตามวิถีอาเซียน ยันจีนร่วมมือด้านกลาโหมกับทุกประเทศตามปกติ แต่สื่อตะวันตกบางสำนักพยายามทำให้เกิดความขัดแย้ง
หลังจากเมื่อวันที่ 8 ต.ค.นายวัง เหวินปิน (Wang Wenbin) เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ได้โพสต์รข้อความในเฟซบุ๊ก Wang Wenbin Chinese Ambassador to the Kingdom of Cambodia 汪文斌 ว่า จีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างแข็งขันในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของชาติ และจะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการพัฒนาของกัมพูชาตลอดไป ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการแสดงท่าทีดังกล่าวในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชายังอยู่ในภาวะตึงเครียด
ล่าสุด วันนี้(11 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.28 น.นายวัง เหวินปิน ได้โพสต์รูปภาพตนเอง พร้อมข้อความภาษาอังกฤษ ในเฟซบุ๊ก Wang Wenbin Chinese Ambassador to the Kingdom of Cambodia 汪文斌 มีใจความว่า “นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย ในฐานะเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรของทั้งสองประเทศ จีนได้ยึดมั่นในจุดยืนที่ยุติธรรมและเป็นธรรม
“และได้พยายามอย่างแข็งขันในการส่งเสริมการเจรจาสันติภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กัมพูชา และไทย ได้บรรลุผลสำเร็จที่เมืองอานหนิง มณฑลยูนนานของจีน ทั้งสามประเทศได้จัดการประชุมปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ และทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้เดินทางเยือนเพื่อเจรจาสันติภาพระหว่างสองฝ่ายหลายครั้ง
“ด้วยความพยายามอย่างกระตือรือร้นของจีน มาเลเซีย และภาคีต่างๆ กัมพูชาและไทยได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง และทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อสื่อสารกันผ่านกลไกทวิภาคี ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างยกย่องจีนที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนี้
“จีนสนับสนุนกัมพูชาและไทยในการยุติข้อพิพาทผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือ และสนับสนุนมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนหมุนเวียน ในการส่งเสริมการยุติข้อพิพาททางการเมืองผ่านวิถีอาเซียน
“จีนพร้อมที่จะส่งเสริมการเจรจาสันติภาพตามเจตนารมณ์ของกัมพูชาและไทยต่อไป และมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างข้อตกลงหยุดยิงและผลักดันการยุติข้อพิพาทโดยสันติ
“จีนดำเนินความร่วมมือด้านกลาโหมตามปกติกับทุกประเทศในอาเซียน รวมถึงกัมพูชาและไทย สื่อตะวันตกบางสำนักพยายามใช้ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนและประเทศที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเช่นนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จ”