ทูตจีนย้ำสนับสนุนกัมพูชาปกป้องอธิปไตย-ผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาชาติ

MGR ออนไลน์ - หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ได้กล่าวยืนยันการสนับสนุนอย่างมั่นคงของจีนต่อกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์การพัฒนาของชาติ
เอกอัครราชทูตจีนได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของเขาว่า จีนสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของชาติ และจะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการพัฒนาของกัมพูชาตลอดไป
นอกจากนี้ ยังระบุว่าปักกิ่งยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและสนับสนุนวาระการพัฒนาแห่งชาติของกัมพูชาภายใต้ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศ และชุมชนจีน-กัมพูชาที่มีอนาคตร่วมกันในยุคใหม่.