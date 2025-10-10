ไหนว่าไทย-จีนใช่อื่นไกล!สื่อเขมรได้ทีเย้ยคนไทยถึงกับหัวร้อน หลังทูตปักกิ่งหนุนกัมพูชาปกป้องอธิปไตย

สื่อมวลชนเขมร ได้ทีเย้ยในวันพฤหัสบดี(9ต.ค.) ระบุรัฐบาล กองทัพและประชาชนคนไทย ไม่ต้องการเห็นประเทศไหนๆสนับสนุนกัมพูชา และไทยพยายามเผยแพร่ข้อมูลเท็จแก่ชาวโลก ว่าเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดของกัมพูชา ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นตามหลังเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ประกาศสนับสนุนพนมเปญ ในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคง ซึ่งเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ชาวไทย ประเทศคู่ขัดแย้งที่มีประเด็นพิพาทตามแนวชายแดน
สำนักข่าวเคบีเอ็นของกัมพูชา รายงานว่า จีน มอง ไทย เป็นพันธมิตรสำคัญที่สุด และ ไทย ไม่ต้องการเห็น จีน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กัมพูชา ขณะที่ข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊กโดยเอกอัครราชทูตปักกิ่งประจำกัมพูชา ที่สนับสนุนกัมพูชา ในการปกป้อง ความมั่นคง และผลประโยชน์การพัฒนาของชาติ ได้โหมกระพือเสียงเดือดดาลจากสื่อมวลชนไทยและพวกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของไทย หลังจากเมื่อเร็วๆนี้ พวกเขาได้กล่าวหา จีน มอบอาวุธให้แก่กัมพูชา
รายงานข่าวของเคบีเอ็น ระบุว่าบรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไทย วิพากษ์วิจารณ์ว่า จีน สนับสนุน กัมพูชา มาตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมกองทัพไทยจึงทำอะไรไม่ได้มากนัก บางส่วนบอกว่าจีนไม่รู้ถึงประวัติศาสตร์ระหว่างกัมพูชาและไทย ดังนั้นจึงไม่ควรออกมาพูดในเรื่องนี้ นอกจากนี้แล้วสื่อมวลชนเขมรแห่งนี้ อ้างต่อว่าผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ไทยบางส่วน ถึงขั้นขับไล่เอกอัครราชทูตจีนออกนอกประเทศ โดยกล่าวหาว่า จีน ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้ว ว่าสนับสนุนกัมพูชา
เคบีเอ็น รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ พวกนักการเมืองไทย พลเมืองและสื่อมวลชน กล่าวหา จีน ส่งมอบอาวุธแก่กัมพูชา เพื่อสู้รบทำสงครามกับไทย ตามหลังนิวยอร์กไทม์ส รายงานในเดือนกันยายน 2025 ว่า จีน ให้การสนับสนุนทางอาวุธแก่ กัมพูชา ระหว่างเหตุพิพาทด้านชายแดนกับไทย ข่าวนี้กระตุ้นให้พวกนักการเมืองไทยถึงกับต้องสอบถามไปยังสถานทูตจีน ขอให้ชี้แจงว่า จีน ได้ส่งอาวุธให้แก่ กัมพูชา จริงหรือไม่
ในเวลาต่อมา สถานทูตจีนประจำประเทศไทยออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ยืนยันว่าปักกิ่งไม่ได้ส่งอาวุธทางทหารให้กัมพูชาทำสงครามกับไทย พร้อมบอกว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้น จีน ซึ่งเป็นมิตรกับทั้ง 2 ชาติ พยายามคลี่คลายสถานการณ์ จีน ไม่ได้ส่งอาวุธใดๆให้ กัมพูชา ทำสงครามกับไทย และอาวุธของจีนที่อยู่ในกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้ มาจากโครงการความร่วมมือต่างๆนานาระหว่างกัมพูชาและจีนในอดีต
คำชี้แจงของสถานทูตจีนประจำประเทศไทย บอกด้วยว่า จีน ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆในข้อพิพาทด้านเขตแดนระหว่างกัมพูชาและไทย แต่สนับสนุน 2 ชาติสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมหาทางออกในความขัดแย้งผ่านหนทางของอาเซียน จีนพึงพอใจสำหรับการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้ง กัมพูชา, ไทย, มาเลเซีย และประเทศอื่นๆในภูมิภาค จีนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมข้อตกลงหยุดยิงที่ยั่งยืนและฟื้นฟูสันติภาพในพื้นที่ชายแดน
