จีนเริ่มขยับ!เตรียมส่งทูตพิเศษเยือนกัมพูชา-ไทย หวังไกล่เกลี่ยศึกสู้รบระหว่าง2ชาติ

ทูตพิเศษของจีนจะเดินทางเยือนทั้งกัมพูชาและไทย ในการดำเนินการทางการทูตที่มีเป้าหมายคลี่คลายเหตุปะทะตามแนวชายแดนระหว่าง 2 ชาติ แคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนกัมพูชารายงานอ้างคำกล่าวของโฆษกรายหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศจีน
แคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าในถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในวันพุธ(17ธ.ค.) นายเติ้ง ซีจวิน ผู้แทนพิเศษของจีนด้านกิจการเอเชีย จะเดินทางมายังกัมพูชาและไทยอีกครั้ง ในวันที่ 18 ธันวาคม ส่วนหนึ่งในความพยายามของปักกิ่งในการช่วยทั้ง 2 ฝ่ายฟื้นฟูสันติภาพ
"วันพรุ่งนี้ ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน จะเดินทางการทูตแบบไปกลับ(shuttle diplomacy) เยือนกัมพูชาและไทยอีกครั้ง ในความพยายามเป็นสะพานเชื่อมทั้ง 2 ฝ่ายและฟื้นฟูสันติภาพตั้งแต่เนิ่นๆ" โฆษกระบุ
จีน ซึ่งให้คำจำกัดความตนเองว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดและเป็นมิตรกับทั้งกัมพูชาและไทย บอกว่ากำลังจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและได้ติดต่อประสานงานอย่างกระตือรือร้นกับทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมการลดสถานการณ์ความตึงเครียด "จีนกำลังทำงานด้วยความกระตือรือร้น ในแนวทางของตนเอง เพื่อลดความตึงเครียด" โฆษกระบุ
ก่อนหน้านี้ เติ้ง เคยเดินทางเยือนไทยและกัมพูชามาแล้วในเดือนกันยาน ส่วนหนึ่งของความพยายามประสานงานของทางการทูตระดับภูมิภาคของจีน ระหว่างการเยือนกัมพูชา เขาได้พบปะกับผู้นำทางทหารระดับสูงของกัมพูชาหลายนาย
ในช่วงเวลาดังกล่าว เติ้ง ได้เน้นย้ำว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา จะเป็นผลประโยชน์ร่วมของกัมพูชาและไทย รวมถึงประชาชนของทั้ง 2 ชาติ
แผนการเดินทางเยือนครั้งนี้มีขึ้ไม่กี่วัน หลังจากปักกิ่งเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดอย่างเร่งด่วน วิงวอนทั้ง 2 ประเทศอดทนอดกลั้นและใช้ก้าวย่างต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติความรุนแรง
ในการแถลงข่าวประจำวันในวันเดียวกัน กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ตอบคำถามเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ผลิตโดยจีน ซึ่งมีรายงานว่าถูกใช้ในการสู้รบระหว่างกัมพูชาและไทย โดยเขาบอกว่าจีนคงไว้ซึ่งความร่วมมือด้านกลาโหมตามปกติกับทั้งกัมพูชาและไทยมาเป็นเวลานานแล้ว
"ความร่วมมือลักษณะดังกล่าวไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่ 3 และไม่เกี่ยวข้องใดๆกับความขัดแย่งระหว่างไทยและกัมพูชา" กัว กล่าว
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)