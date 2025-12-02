เดี๋ยวได้รู้สึก!สื่อเขมรตีปี๊บปตท.กำลังคิดยุติธุรกิจในกัมพูชา ท่ามกลางกระแสบอยคอตต์

สื่อเขมรรีบรายงาน ปตท.จำกัด(มหาชน) บริษัทพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐของไทย เตือนว่าอาจยุติปฏิบัติการในกัมพูชา ตามหลังยอดขายลดลงอย่างมากและแรงคว่ำบาตรที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆจากพวกผู้บริโภคชาวกัมพูชา
แคมโบเดียเนสส์ อ้างรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะเนชัน ระบุว่ายอดขายเชื้อเพลิงของปตท.ในกัมพูชา ลดลง 50% ถึง 60% ในขณะที่จำนวนสถานีบริการของปตท. ลดลงจากราว 200 แห่ง เหลือ 150 แห่ง จากข้อพิพาทด้านชายแดนระหว่าง 2 ชาติ ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางปี
ทั้งนี้แคมโบเดียเนสส์ อ้างรายงานของเดอะเนชัน ระบุว่าเวลานี้ ปตท.จัดให้ตลาดกัมพูชาอยู่ในสถานะมีความเสี่ยงสูง ยอดขายลดลงต่อเนื่องและผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นมากกว่า 40 แห่ง เปลี่ยนสถานีบริการของตนเองพ้นจากแบรนด์ปตท. เดอะเนชั่นรายงานด้วยว่าถ้าความตึงเครียดด้านชายแดนเลวร้ายลงและเปลี่ยนเป็นความรุนแรง ทางบริษัทอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่พวกเขาเรียกว่า "กรณีเลวร้ายสุด" ที่ทางปตท.อาจต้องถอนตัวออกจากกัมพูชาทั้งหมด
รายงานของแคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าภาวะถดถอยดังกล่าวมีขึ้นหลังจากทั่วประเทศกัมพูชาแถลงคว่ำบาตรสินค้าไทย ตามหลังข้อพิพาทด้านชายแดนที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 2025 กระแสบอยคอตต์ส่งผลกระทบกับสินค้าต่างๆนานา แม้ทางบริษัทไทยหลายแห่งยังคงนำสินค้าเข้าสู่กัมพูชาผ่านประเทศที่ 3
แคมโบเดียเนสส์ ระบุหนึ่งปีก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2024 เดอะเนชัน ให้คำจำกัดความกัมพูชาในฐานะบ้านหลังที่ 2 ของปตท. เพราะกัมพูชาถูกมองในฐานะเป็นหนึ่งในตลาดระหว่างประเทศที่ทำกำไรมากที่สุดของบริษัท ก่อกำไรหลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปี มุมมองดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจาก กัมพูชา ระงับนำเข้าเชื้อเพลิงและก๊าซทั้งหมดจากไทยในเดือนมิถุนายน 2025 ภายใต้คำสั่งของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลุกลามกับไทย
ตามหลังการบอยคอตต์ เตีย เสียม ลูกชายของเตีย บัญ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา แถลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2025 ว่าเขาได้ซื้อปฏิบัติการท้องถิ่นของปตท.กัมพูชา และเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นสถานีบริการพีช ปิโตรเลียม แคมโบเดีย หรือที่เรียกว่า PPC ทั้งนี้ในวันที่ 9 สิงหาคม ทางบริษัทใหม่แถลงว่ามีสถานีบริการปตท.เก่า เปลี่ยนมาใช้แบรนด์พีช ปิโตรเลียม จำนวน 35 แห่ง
ต่อมาใน เตีย เสียม เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2025 ว่าเวลานี้ พีช ปิโตรเลียม มีสถานีบริการเกือบ 40 แห่งทั่วกรุงพนมเปญและในหลายจังหวัด ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เคยเป็นเครือข่ายของปตท.
รายงานข่าวของแคมโบเดียเนสส์ ระบุว่าปตท.และบริษัทลูก OR เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานและบริษัทค้าปลีกชื่อดังที่สุดของไทย มีชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะกับเชื้อเพลิง แต่ยังรวมไปถึงร้านสะดวกซื้ออย่าง 7 Eleven และเครือข่ายกาแฟอเมซอน ซึ่งยังคงปฏิบัติการในกัมพูชา
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)