สื่อเขมรได้ทีขยี้สินค้าไทย!ตีข่าวอ้างเวียดนามวิตกยาดม'หงส์ไทย' จากกรณีตรวจพบการปนเปื้อน

เวียดนามเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ เผยแพร่ถ้อยแถลงฉุกเฉิน แสดงความกังวลต่อ "ยาดมหงส์ไทย" ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศ หลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย(อย.) ตรวจพบระดับการปนเปื้อนเกินมาตรฐานในยาดมสมุนไพร ซึ่งความกังวลด้านสุขภาพแก่บรรดาผู้บริโภคทั้งหลาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำหน่ายในวงกว้างบนแพลตฟอร์มอออนไลน์ ตามรายงานของสื่อมวลชนกัมพูชา
เว็บไซต์ข่าว Kampucheathmey ของกัมพูชา อ้างรายงานข่าวของเดอะเนชั่น ระบุว่าทางบริษัทผู้ผลิตมีแผนทำลายผลิตภัณฑ์ 200,000 กระปุกที่ถูกเรียกคืน ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย ในวันที่ 4 พฤศจิกายน และจะคืนเงินหรือส่งสินค้าล็อตใหม่ไปให้ผู้บริโภคแทน นอกจากนี้แล้วทางบริษัทประกาศว่าจะคุมเข้มขั้นตอนความปลอดภัยต่างๆ ในั้นรวมถึงเพิ่มการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีระหว่างการผลิต
Kampucheathmey ระบุว่าแม้บริษัทผู้ผลิตหงส์ไทย ประกาศแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า แต่ในเวียดนาม ผลิตภัณฑ์ยาดมของแบรนด์ดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยผู้ค้าบางรายเพิ่งรายงานมียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และการใช้ยาดมหงส์ไทยกลายมาเป็นเทรนด์นิยมในประเทศแห่งนี้ ตามอย่างศิลปิน "ลิซ่า" สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์
รายงานของ Kampucheathmey ระบุปัจจัยนี้กระตุ้นให้เวียดนาม ออกถ้อยแถลงแสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยเปิดเผยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ว่า ผลการทดสอบพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สำหรับการตรวจหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ที่เกินกว่าข้อกำหนดที่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้แล้วทาง Kampucheathmey ยังอ้างรายงานข่าวระบุว่ายาดมหงส์ไทย ยังปนเปื้อนแบคทีเรียคลอสตริเดียม ซึ่งมีศักยภาพเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างเช่นระบบทางเดินอาหาร
(ที่มา:Kampucheathmey)