"จีนโร่แจง! ยันความร่วมมือทหารกัมพูชาเป็นเรื่องปกติ ไม่เกี่ยวเหตุปะทะชายแดนไทย"

สถานทูตจีนร่อนแถลงการณ์แจงด่วน หลังทหารไทยบุกยึดขีปนาวุธนำวิถี GAM-102LR รุ่นล่าสุดจากฐานกัมพูชาบริเวณช่องอานม้า ยันเป็นเพียงความร่วมมือทางทหารตามปกติและไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีประเทศที่สาม ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงไทยยังคงจับตาแหล่งที่มาของงบประมาณมหาศาลที่กัมพูชาใช้เสริมเขี้ยวเล็บในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา
จากกรณี ก่อนหน้านี้ทหารไทยยึดอาวุธต่อต้านรถถังนำวิถี GAM-102LR สัญชาติจีน รุ่นล่าสุดได้เป็นจำนวนมาก หลังจากเข้าตีฐานกัมพูชาและยึดเนิน 500 บริเวณพื้นที่ช่องอานม้า ใน จ.อุบลราชธานีได้สำเร็จ ถือเป็นการค้นพบอาวุธหนักและทันสมัยที่สำคัญอย่างยิ่งในแนวรบ โดยคาดว่า ทหารกัมพูชายังไม่มีความชำนาญในการใช้อาวุธชนิดนี้ และเมื่อถูกทหารไทยบุกโจมตี จึงทิ้งอาวุธไว้แล้วหลบหนีไป
ล่าสุด วันนี้ (17 ธ.ค.) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นดังกล่าว ระบุ
"โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
ในการแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 มีผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่า มีรายงานว่า ระหว่างการปะทะในชายแดนไทย-กัมพูชา ทหารไทยได้ยึดยุทโธปกรณ์ รวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตในจีน จากทหารกัมพูชา ฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้
ตอบ: จีนได้มีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศตามปกติกับทั้งไทยและกัมพูชาในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศที่สาม และไม่เกี่ยวข้องกับการปะทะในชายแดนไทย-กัมพูชา"