นายกฯ ยันจีนยังไม่ประสานไกล่เกลี่ยศึกชายแดน ลั่นไทยไม่เคยรุกรานใคร ซัดกัมพูชาไม่เคยร่วมมือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน​" ยัน​จีนยังไม่ประสานขอเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย​ปัญหาชายแดน​ไทย​ -​ กัมพูชา​ ลั่น​ ไทยแค่ป้องกัน​ไม่เคยรุกราน​ ย้อนถาม​ หยุด​ยิงต้องไปบอกคนตี​หรือคนถูกตี​ ชี้​ จุดยืน​ 4 ข้อ​ กัมพูชาไม่เคยร่วมมือ



วันที่ 18 ธ.ค.นายอนุทิน​ ชาญวี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ กล่าวถึงกรณี พูดพิเศษด้านกิจการ เอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ประสานขอเข้าพบเพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ย กรณีชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่ ว่า สำหรับตนยังไม่มี แต่เขาอาจจะมีการติดต่อ ในช่องทางการทูต

เมื่อถามว่ารอบนี้จีนจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่าง ไทยและกัมพูชาหรือไม่นายอนุทินระบุว่า คงไม่ใช่
เมื่อถามถึงจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์นี้​ นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ ถ้าใครจะไปพูดก็ต้องไปพูดให้กัมพูชาหยุดยิงไทย หยุดทำร้ายประเทศไทย ประเทศไทยไม่เคยทำอะไรเขาก่อน ได้แต่ปกป้องและตอบโต้ อย่างที่ตนบอก ว่าทุกคนพยายามหยุดทำโน่นหยุดทำนี่ ตนขอถามว่าประเทศไทยทำอะไร ประเทศไทยป้องกันไม่ใช่ตอบโต้ ไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านรอบทิศ​ ไม่มี​

เมื่อถามถึงกรณีที่นาย​อันวาร์​ อิบราฮิม​ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะใช้เวทีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ หารือเรื่องการเจรจาหยุดยิง​ นายอนุทิน​ กล่าวว่า​ เขาไม่ได้ใช้ เขาแค่เชิญรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​การต่างประเทศไปประชุม​ ซึ่งตอนแรก​ นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่าจะไม่ไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่จะไปประชุมที่ กรุงจาการ์ตา​ ประเทศอินโดนีเซีย​ นายอันวาร์​ จึงโทรศัพท์มาให้ไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพราะเริ่มที่นั่นหลายครั้งแล้ว ตนก็เห็นด้วย ไม่มีปัญหาอะไรตรงไหนที่เรา ทำได้มีเหตุมีผล​ เราโอเคอยู่แล้ว​ ตราบใดที่ไม่เสียผลประโยชน์

เมื่อถามว่ากลัวว่าบทสรุปจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ นายอนุทิน​ ย้อนถามกลับว่า บทสรุปอะไร​ ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า​ แม้จะมีการเจรจาแล้วแต่ยังกลับมาปะทะกันอีก​ นายอนุทินจึงย้อนถามกลับอีกครั้งว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือไม่ จึงอยากให้ย้อนกลับไปถามว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มปะทะ ต้องนำเสนอข่าวเช่นนั้นก่อน​ เรามี 4 ข้อที่ได้ลงนามไว้ คือ​ 1. การถอนกำลังทหาร อาวุธ ซึ่งไทยได้ทำแล้ว 2. คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เราได้ทำแล้ว 3 การปราบปรามสแกมเมอร์ ที่เราทำงานอย่าง​ และ 4. คือการจัดการพื้นที่ชายแดน​ บ้านหนองจาน​ บ้านหนองหญ้าแก้ว​ เราก็ดำเนินการอย่างหนักมาโดยตลอด แต่กลับไปที่กัมพูชา ถอนนิดๆหน่อยๆ​ ถอนกำลังคน​ แต่อาวุธยังอยู่ ไม่ทำเท่ากับประเทศไทย ทุ่นระเบิดก็ไม่ได้จัดการ จัดการให้ระเบิดแต่กลับไม่จัดการถอน ส่วนเรื่องสแกมเมอร์ก็ไม่ดำเนินการอะไรเลย ใครต้องทำทุกอย่าง และเรื่องบ้านหนองจานบ้านหนองหญ้าแก้ว กัมพูชาก็ไม่ยอมร่วมบริหารจัดการ แต่กลับยิงอาวุธถล่มเข้ามาในประเทศไทย และคนที่อยากให้มีการเจรจา หยุดต่อสู้ จะต้องไปบอกใคร ต้องไปบอกคนตีหรือคนถูกตี​ เรื่องนี้ไม่เห็นต้องถาม​

เมื่อถามว่า​ถึงวันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ใช่หรือไม่ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อใด นายอนุทินกล่าวว่า​ เรารักษาอธิปไตย​ รักษาเกียรติ​ภูมิ​ รักษาแผ่นดิน​ และรักษาความปลอดภัยของประชาชน ยังทำแค่ตรงนี้อยู่ ยังไม่มีเป้าหมายอื่น

