นายกฯ ยันจีนยังไม่ประสานไกล่เกลี่ยศึกชายแดน ลั่นไทยไม่เคยรุกรานใคร ซัดกัมพูชาไม่เคยร่วมมือ

"อนุทิน" ยันจีนยังไม่ประสานขอเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชา ลั่น ไทยแค่ป้องกันไม่เคยรุกราน ย้อนถาม หยุดยิงต้องไปบอกคนตีหรือคนถูกตี ชี้ จุดยืน 4 ข้อ กัมพูชาไม่เคยร่วมมือ
วันที่ 18 ธ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี พูดพิเศษด้านกิจการ เอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ประสานขอเข้าพบเพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ย กรณีชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่ ว่า สำหรับตนยังไม่มี แต่เขาอาจจะมีการติดต่อ ในช่องทางการทูต
เมื่อถามว่ารอบนี้จีนจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่าง ไทยและกัมพูชาหรือไม่นายอนุทินระบุว่า คงไม่ใช่
เมื่อถามถึงจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์นี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าใครจะไปพูดก็ต้องไปพูดให้กัมพูชาหยุดยิงไทย หยุดทำร้ายประเทศไทย ประเทศไทยไม่เคยทำอะไรเขาก่อน ได้แต่ปกป้องและตอบโต้ อย่างที่ตนบอก ว่าทุกคนพยายามหยุดทำโน่นหยุดทำนี่ ตนขอถามว่าประเทศไทยทำอะไร ประเทศไทยป้องกันไม่ใช่ตอบโต้ ไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านรอบทิศ ไม่มี
เมื่อถามถึงกรณีที่นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย จะใช้เวทีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ หารือเรื่องการเจรจาหยุดยิง นายอนุทิน กล่าวว่า เขาไม่ได้ใช้ เขาแค่เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปประชุม ซึ่งตอนแรก นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่าจะไม่ไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่จะไปประชุมที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นายอันวาร์ จึงโทรศัพท์มาให้ไปประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพราะเริ่มที่นั่นหลายครั้งแล้ว ตนก็เห็นด้วย ไม่มีปัญหาอะไรตรงไหนที่เรา ทำได้มีเหตุมีผล เราโอเคอยู่แล้ว ตราบใดที่ไม่เสียผลประโยชน์
เมื่อถามว่ากลัวว่าบทสรุปจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า บทสรุปอะไร ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า แม้จะมีการเจรจาแล้วแต่ยังกลับมาปะทะกันอีก นายอนุทินจึงย้อนถามกลับอีกครั้งว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือไม่ จึงอยากให้ย้อนกลับไปถามว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มปะทะ ต้องนำเสนอข่าวเช่นนั้นก่อน เรามี 4 ข้อที่ได้ลงนามไว้ คือ 1. การถอนกำลังทหาร อาวุธ ซึ่งไทยได้ทำแล้ว 2. คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เราได้ทำแล้ว 3 การปราบปรามสแกมเมอร์ ที่เราทำงานอย่าง และ 4. คือการจัดการพื้นที่ชายแดน บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว เราก็ดำเนินการอย่างหนักมาโดยตลอด แต่กลับไปที่กัมพูชา ถอนนิดๆหน่อยๆ ถอนกำลังคน แต่อาวุธยังอยู่ ไม่ทำเท่ากับประเทศไทย ทุ่นระเบิดก็ไม่ได้จัดการ จัดการให้ระเบิดแต่กลับไม่จัดการถอน ส่วนเรื่องสแกมเมอร์ก็ไม่ดำเนินการอะไรเลย ใครต้องทำทุกอย่าง และเรื่องบ้านหนองจานบ้านหนองหญ้าแก้ว กัมพูชาก็ไม่ยอมร่วมบริหารจัดการ แต่กลับยิงอาวุธถล่มเข้ามาในประเทศไทย และคนที่อยากให้มีการเจรจา หยุดต่อสู้ จะต้องไปบอกใคร ต้องไปบอกคนตีหรือคนถูกตี เรื่องนี้ไม่เห็นต้องถาม
เมื่อถามว่าถึงวันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ใช่หรือไม่ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อใด นายอนุทินกล่าวว่า เรารักษาอธิปไตย รักษาเกียรติภูมิ รักษาแผ่นดิน และรักษาความปลอดภัยของประชาชน ยังทำแค่ตรงนี้อยู่ ยังไม่มีเป้าหมายอื่น