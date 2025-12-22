จีนเดินหน้าสร้างสันติภาพไทย-กัมพูชา แม้ที่ประชุม รมต.อาเซียนไร้ข้อยุติ ส่งทูตพิเศษ “เติ้ง ซีจุน” ประสานทุกฝ่ายต่อเนื่อง

จีนเดินหน้าส่งเสริมเจรจาสันติภาพไทย-กัมพูชา แม้ที่ประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียนที่มาเลเซียยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ส่ง “เติ้ง ซีจุน” ทูตพิเศษเป็นตัวกลางประสานทั้งสองฝ่าย และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในโอกาสอันเหมาะสม
วันที่ 22 ธ.ค.เวลา 21.17 น. เฟซบุ๊กเพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้ออความ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน(นายกัว เจียคุน) ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
ในการแถลงข่าวประจำของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม มีผู้สื่อข่าวถามว่า การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศพิเศษอาเซียนกำลังจัดขึ้นในวันนี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การประชุมมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาปัจจุบัน แต่ไทยและกัมพูชายังไม่บรรลุข้อตกลงหยุดยิง จีนมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ จีนสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยของนายเติ้ง ซีจุน ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศ ในไทยและกัมพูชาได้ไหม
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นสมาชิกสำคัญของอาเซียน จีนชื่นชมและสนับสนุนความพยายามของอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย ในการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบและฟื้นฟูสันติภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์พื้นฐานในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพตามแนวชายแดน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ
นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง จีนได้เข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยและส่งเสริมการปรองดองในแบบของตนเองอย่างแข็งขัน นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและกัมพูชา และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อสื่อสารกับไทย กัมพูชา และประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นายเติ้ง ซีจุน ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียกำลังเดินทางไปมาระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย เราจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยของทูตพิเศษเติ้ง ซีจุน ในโอกาสอันเหมาะสม จีนจะยังคงส่งเสริมการเจรจาสันติภาพและมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการลดความตึงเครียดต่อไป