“หวังอี้” โทรคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาและไทย หวังสองฝ่ายหยุดยิงโดยเร็วที่สุด

กลุ่มสื่อจีนทางการจีน รายงานวันที่ 18 ธันวาคม ระบุว่า หวัง อี้ สมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้สนทนาทางโทรศัพท์แยกกันกับ นายปรัก โสคอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และนายมาริศ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย
ทั้งฝ่ายกัมพูชาและไทยได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทยให้หวัง อี้ ทราบ พร้อมแสดงความประสงค์ที่จะลดความตึงเครียดและหยุดยิง
หวัง อี้ กล่าวว่าจีนในฐานะมิตรและประเทศเพื่อนบ้านของทั้งกัมพูชาและไทย ไม่ต้องการเห็นทั้งสองประเทศเผชิญหน้ากันด้วยกำลังอาวุธ และรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งต่อการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตจากความขัดแย้งครั้งนี้ ความรุนแรงของการปะทะรอบนี้รุนแรงมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หากยืดเยื้อต่อไปจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังบั่นทำลายเอกภาพของอาเซียน
หวัง อี้ เน้นย้ำว่า เรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้คือการตัดสินใจหยุดยิงโดยเร็ว หยุดยั้งความสูญเสีย และฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต่อข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา–ไทย จีนยึดหยัดในการเจรจาอย่างสันติ ดำรงจุดยืนอย่างเป็นธรรมและเป็นกลาง และสนับสนุนความพยายามไกล่เกลี่ยของอาเซียน
ผู้แทนพิเศษฝ่ายกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกเดินทางไปยังกัมพูชาและไทยแล้วเพื่อประสานงานภายใต้ภารกิจการทูตแบบไปกลับ โดยจีนจะยังคงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม เพื่อมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการผลักดันให้กัมพูชาและไทยฟื้นฟูสันติภาพ พร้อมหวังว่าทั้งสองประเทศจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองโครงการของจีนและความปลอดภัยของบุคลากรจีน ตลอดจนเฝ้าระวังพวกเผยแพร่ข่าวปลอมข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนกับทั้งสองประเทศ
ด้านนายปรัก โสคอน และนายมาริศ เสงี่ยมพงษ์ ต่างแสดงความชื่นชมอย่างสูงต่อจุดยืนที่เป็นกลางและยุติธรรมของจีน รวมถึงบทบาทในการช่วยไกล่เกลี่ยและส่งเสริมการเจรจาฯ พร้อมทั้งกล่าวยินดีต้อนรับการเดินสายไกล่เกลี่ยของผู้แทนพิเศษจีน และคาดหวังให้จีนเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการช่วยลดความตึงเครียดและฟื้นฟูสันติภาพในภูมิภาค