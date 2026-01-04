xs
“ทรัมป์” โว กองทัพสหรัฐฯ จะสังหาร “มาดูโร” เลยก็ได้ ถ้าจำเป็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวเมื่อวันเสาร์(3 ม.ค.) ว่า กองทัพสหรัฐฯ สามารถสังหารนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลาได้ระหว่างปฏิบัติการข้ามคืน หากจำเป็น

“มันอาจเกิดขึ้นได้” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวที่คฤหาสน์ของเขาในฟลอริดา

“เขากำลังพยายามเข้าไปในห้องนิรภัย คุณรู้ไหมว่าห้องนิรภัยนั้นเป็นเหล็กทั้งหมด แต่เขาไม่สามารถไปถึงประตูห้องได้เพราะคนของเราเร็วมาก”

ทรัมป์ย้ำว่ากองทัพสหรัฐฯ สามารถฝ่าแนวป้องกันไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีแนวป้องกันจำนวนมาก

“ผู้คนสงสัยว่าเราโจมตีพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่า? ก็อาจจะประหลาดใจบ้าง แต่พวกเขากำลังรออะไรบางอย่างอยู่ มีการต่อต้านอย่างหนัก มีการยิงปะทะกันจำนวนมาก” นายทรัมป์กล่าว

ทั้งนี้นายมาดูโรถูกควบคุมตัวอยู่บนเรือ USS Iwo Jima และนายทรัมป์ได้โพสต์ภาพของเขาขณะถูกควบคุมตัวโดยสหรัฐฯ ไม่นานก่อนที่การแถลงข่าวจะเริ่มต้นขึ้น



