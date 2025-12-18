น้ำมันขึ้นหลังทรัมป์ปิดกั้นทางพลังงานเวเนฯ หุ้นสหรัฐฯปรับลด-ทองคำบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้นกว่า 1% ในวันพุธ(17ธ.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สั่งปิดกั้นเรือบรรทุกเชื้อเพลิงทั้งหมดภายใต้มาตรการคว่ำบาตรห้ามเข้าและออกจากเวเนซุเอลา ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบและทองคำปรับขึ้น จับตาความเคลื่อนไหวก้าวย่างต่อไปของธนาคารกลางอเมริกา(เฟด)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 67 เซนต์ ปิดที่ 55.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 76 เซนต์ ปิดที่ 59.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมันแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปีหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ท่ามกลางสัญญาณความคืบหน้าของข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน ข้อตกลงนี้อาจพบเห็นตะวันตกผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานมอสโก ปลดปล่อยอุปทานเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม ในช่วงเวลาที่อุปสงค์พลังงานโลกอ่อนแออยู่ก่อนแล้ว
อย่างไรก็ตามในวันอังคาร(16ธ.ค.) ทรัมป์ สั่งขัดขวางเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดจากการเข้าและออกจากเวเนซุเอลา บอกว่าเขามองรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ในฐานะองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ แต่ทางรัฐบาลเวเนซุเอลาตอบโต้ในถ้อยแถลง ระบุคำขู่ของทรัมป์เป็นคำขู่ที่พิลึกพิสดาร
คำสั่งปิดล้อมด้านพลังงานของทรัมป์ มีขึ้นราว 1 สัปดาห์ หลังจากสหรัฐฯยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่ถูกคว่ำบาตร นอกชายฝั่งเวเนซุเอลา
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพุธ(17ธ.ค.) นักลงทุนพินิจพิเคราะห์ชั่งน้ำหนักระหว่างความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริงของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ กับแนวโน้มนโยบายดอกเบี้ยของเฟด
ดาวโจนส์ ลดลง 228.29 จุด (0.47 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,885.97 เอสแอนด์พี ลดลง 78.83 จุด (1.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,721.43 จุด แนสแดค ลดลง 418.14 จุด (1.81 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,693.32 จุด
ปกติแล้วเดือนธันวาคมมักเป็นเดือนที่วอลล์สตรีทขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มันถูกห้อมล้อมด้วยความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริงของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ที่ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความกังวลว่าเฟดจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเร็ววันนี้
อย่างไรก็ตามด้วยนักลงทุนบางส่วนหวังว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบ ตามหลังสัญญาณความอ่อนแอในตลาดงาน และสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลุกลามระหว่างสหรัฐฯกับเวเนซเอลา ปัจจัยกระตุ้นการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และดันทองคำปิดบวกในวันพุธ(17ธ.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1.00 % ปิดที่ 4,373.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)