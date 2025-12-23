รองโฆษก กต.เชื่อสหรัฐฯ เข้าใจไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งกัมพูชา เผย "สีหศักดิ์-รูบิโอ" หารือกันตลอด

รองโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันไทยพร้อมชี้แจงสหรัฐฯ ว่าไม่ใช่ฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งกับกัมพูชา เชื่อมั่นสหรัฐฯ เข้าใจท่าทีของไทยเป็นอย่างดี จากการที่ รมว.ต่างประเทศทั้งสองฝ่ายมีการหารือกันอย่างต่อเนื่อง
วันนี้(23 ธ.ค.) นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ถึงความขัดแย้งระหว่างไทย - กัมพูชา วานนี้ (22 ธ.ค.68) ซึ่งมีถ้อยคำที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกตีความว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งรอบใหม่นั้น ไทยจะมีท่าทีและเตรียมหลักฐานชี้แจงต่อสหรัฐฯ อย่างไร โดยระบุว่า แม้คำสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในประเด็นดังกล่าว ไม่ได้ชี้ชัดว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มความขัดแย้งอย่างชัดเจนก็ตาม แต่ในกรณีที่มีความหมายเช่นนั้น ก็ต้องขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากนายมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้มีการหารือกันมาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้พูดคุยกัน และนายรูบิโอ ก็รับทราบถึงท่าทีที่ชัดเจนของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะกรณีที่ไทยได้ยืนยันว่า การที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยกล่าวว่า เหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกัมพูชา เป็นอุบัติเหตุข้างถนนนั้น (Roadside Accident) ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อย่างใด
ทั้งนี้ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า ไทยมีหลักฐาน มีข้อมูลที่ชัดเจน ว่าไทยเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำ และมีความจำเป็นที่ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ในการป้องกันตนเอง รวมทั้งการตอบโต้ (Retaliate) ด้วย