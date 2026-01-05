ผวาโดนเหมือนเวเนฯ!เดนมาร์กร้องสหรัฐฯหยุดคุกคาม'กรีนแลนด์' หลังเมียผู้ช่วยทรัมป์โพสต์ภาพเกาะเป็นสีธงชาติUS พร้อมข้อความ'เร็วๆนี้'

เดนมาร์กในวันอาทิตย์(4ม.ค.) เรียกร้องสหรัฐฯหยุด "คุกคาม" เกาะกรีนแลนด์ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกกับสื่อมวลชนอเมริกาว่าเขาต้องการดินแดนแห่งนี้จริงๆ หนึ่งวันหลังวอชิงตันจับกุมผู้นำเวเนซุเอลา ในขณะเดียวกันภรรยาผู้ช่วยระดับสูงของผู้นำสหรัฐฯ ก็ได้โพสต์ภาพเป็นนัย เกาะกรีนแลนด์เป็นสีธงชาติอเมริกา พร้อมกับเขียนข้อความว่า "เร็วๆนี้"
การเข้าแทรกแซงทางทหารของวอชิงตันในเวเนซุเอลา โหมกระพือความกังวลสำหรับเกาะกรีนแลนด์ ซึ่ง ทรัมป์ แสดงจุดยืนซ้ำๆว่าเขาต้องการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐฯ
ความวิตกกังวลดังกล่าวถูกตอกย้ำจากความเห็นของทรัมป์ที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แอตแลนติกและข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์โดยภรรยาของผู้ช่วยผู้ทรงอิทธิพลรายหนึ่งของทรัมป์ ที่เป็นภาพเกาะกรีนแลนด์ในสีธงชาติอเมริกา
"ผมขอพูดอย่างชัดเจนไปยังสหรัฐฯเลยว่า มันไร้สาระโดยสิ้นเชิงที่บอกว่าสหรัฐฯควรควบคุมเกาะกรีนแลนด์" เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กกล่าวในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในช่วงค่ำวันอาทิตย์(4ม.ค.) พร้อมกับเรียกร้องให้วอชิงตันหยุดข่มขู่พันธมิตรทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ในทันที
บรรดาพันธมิตรยุโรปของสหรัฐฯ กระวนกระวายใจต่อการที่ทรัมป์ส่งทหารอเมริกาโจมตีกรุการากัสในวันเสาร์(3ม.ค.) และจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้ซึ่งเวลานี้ถูกควบคุมตัวในนิวยอร์ก
ทรัมป์บอกว่าเวลานี้สหรัฐฯจะบริหารเวเนซุเอลาไปโดยไม่มีกำหนดและเตรียมสูบน้ำมันจากแหล่งสำรองทรัพยากรทางธรรมชาติอันมหาศาลของประเทศแห่งนี้
ในกรณีของกรีนแลนด์ ทรัมป์อ้างว่าการทำให้ดินแดนของเดนมาร์กเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐฯ จะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติแก่อเมริกา เนื่องจากเกาะแห่งนี้มีตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในอาร์กติก นอกจากนี้แล้ว กรีนแลนด์ ยังมั่งคั่งไปด้วยแร่ธาตุสำคัญๆที่ใช้ในภาคเทคโนโลยีชั้นสูง
เมื่อสำนักข่าวแอตแลนติกสอบถามทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับความหมายโดยนัยของปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลา ที่มีต่อกรีนแลนด์ ทาง ทรัมป์ ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับคนอื่นที่จะเป็นผู้ลงความเห็น "พวกเขาจะมองเรื่องนี้ด้วยแนวคิดของตนเอง ผมไม่รู้จริงๆว่าใครจะคิดยังไง แต่เราต้องการกรีนแลนด์จริงๆ เราต้องการมันเพื่อการป้องกันตนเอง"
ในช่วงค่ำวันเสาร์(3ม.ค.) เคธี มิลเลอร์ ภรรยาของ สตีเฟน มิลเลอร์ รองหัวหน้าคณะทำงานของทรัมป์ โพสต์ภาพที่ก่อประเด็นถกเถียงบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เป็นภาพเกาะกรีนแลนด์ ดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก ในสีธงชาติสหรัฐฯ พร้อมกับเขียนข้อความสั้นๆว่า "เร็วๆนี้"
เยนส์-เฟรเดอริก นีลเซน นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ เรียกโพสต์ดังกล่าวว่าขาดความเคารพ "ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่ายและประชาชน สร้างบนพื้นฐานความเคารพกันและกันและกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ใช่การวางท่าเชิงสัญลักษณ์ที่เพิกเฉยสถานะของเราและสิทธิของเรา" เขาเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
อย่างไรก็ตามเขาเน้นว่า "ไม่มีเหตุผลที่้จะต้องตื่นตระหนกหรือกังวล ประเทศของเราไม่ได้มีไว้ขาย และอนาคตของเราไม่ได้ตัดสินด้วยข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์"
ด้าน แยสเปอร์ โมลเลอร์ โซเรนเซน เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำสหรัฐฯ แสดงปฏิกิริยาในวันอาทิตย์(4ม.ค.) ด้วยการโพสต์ข้อความอยู่เหนือลิงค์ๆหนึ่งที่โยงไปยังภาพของเคธี มิลเลอร์ ระบุว่า "เราคาดหวังถึงการให้ความเคารพอย่างเต็มเปี่ยมต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของเดนมาร์ก"
ความเคลื่อนไหวต่างๆนานาก่อนหน้านี้ของรัฐบาลทรัมป์ ในนั้นรวมถึงแต่งตั้งทูตพิเศษประจำเกาะกรีนแลนด์ โหมกระพือความขุ่นเคืองแก่ทั้งเดนมาร์กและสหภาพยุโรป
สำหรับ สตีเฟน มิลเลอร์ ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ออกแบบนโยบายต่างๆส่วนใหญ่ของทรัมป์ นำทางประธานาธิบดีรายนี้ในนโยบายแข็งกร้าวด้านคนเข้าเมืองและวาระในประเทศต่างๆนานา
(ที่มา:เอเอฟพี)